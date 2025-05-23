Абсурд ЧМ-2025 по хоккею: отстраненная Россия выйдет на первое место в мировом рейтинге – СМИ назвали условие
Сборная России выйдет на первое место в мировом рейтинге, если чемпионат мира по хоккею 2025 года выиграют американцы или датчане. Несмотря на то, что команда из страны-агрессорки отстранена от международных соревнований, она продолжает зарабатывать высокие баллы.
Соответствующие расчеты провел портал sportacentrs.com. Его журналисты обращают внимание на то, что Международная федерация хоккея (IIHF) не дисквалифицировала россиян, а временно отстранила их от соревнований. В результате РФ насчитывают очки за то место, которое они занимали в рейтинге организации в феврале 2022 года.
Тогда России занимала третье место. Все три года с момента отстранения IIHF стабильно присуждает агрессорам баллы, что позволило им выйти на вторую строчку в мире после ЧМ-2024.
После того, как на мундиале-2025 сборная Канада вылетела на стадии 1/4 финала стала понятно, что она потеряет свои баллы за победу на первенстве-2021. Теперь в случае итоговой победы США и Дании россияне обойдут всех и станут первой командой планеты.
Отметим, что на официальном сайте IIHF Россия и Беларусь не включены в общий рейтинг, однако их очки и места высчитываются отдельно. Победитель чемпионата мира-2025 получит 1600 очков, тот, кто займет второе место, – 1560 очков, бронзовый призер – 1520, а команда, которая займет четвертое место, – 1500.
Как сообщал OBOZ.UA, IIHF не допустила российских хоккеистов к участию в Олимпийских играх 2026 года в Милане.
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