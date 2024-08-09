'А у нас наоборот – фишка': украинская спортсменка рассказала, как выиграла медаль Олимпиады-2024

Украинская гребчиха Анастасия Рыбачок назвала Олимпийские игры 2024 года в Париже более эмоциональными, чем соревнования в Токио три года назад. 26-летняя уроженка Херсона в восторге от того, как она в дуэте с Людмилой Лузан стала вице-чемпионкой турнира во Франции, тактически переиграв соперников.

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Об этом Рыбачок заявил в комментарии журналистам после заезда, передает корреспондентка OBOZ.UA с места событий. Спортсменка подчеркнула, что до сих пор не верит, что завоевала серебряную медаль, и поблагодарила тренеров, которые решили посадить ее в пару к Лузан.

"Мы знаем, что последние 200 метров все экипажи всегда терпят на зубах, выгребают что могут. А у нас наоборот, это наша фишка, мы можем слегка пойти первую половину дистанции, но максимально добавляем во второй. С Канадой был фотофиниш? О, мы вообще не видели! Когда мы завершили дистанцию и вышли из лодки, я не верила в происходящее, я думала, что сплю. Оставили себя полностью на этой дистанции. У нас была сильная поддержка, нам кричали трибуны, родные болеют дома, тренеры трясутся, мужчина с ума сходит на трибунах, ребенок кричит. По сравнению с Токио эта Олимпиада более эмоциональная, хочется просто плакать от счастья", – сказала Рыбачок.

Добавим, что организаторы Олимпийских игр-2024 требовали от Анастасии закрасить надпись "я – украинка" на лодке перед индивидуальным заездом.

Как сообщал OBOZ.UA, Людмила Лузан поделилась откровенным эмоциями от "серебра" Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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