'И этот финиш!' Украинская вице-чемпионка Олимпиады-2024 поделилась эмоциями от медали

Украинская гребчиха Людмила Лузан призналась, что испытала невероятные эмоции после выигрыша "серебра" на Олимпийских играх 2024 года в Париже. 27-летняя спортсменка отметила, что с партнершей Анастасией Рыбачок они четко придерживались тактического плана на заезд.

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Об этом Лузан рассказала в комментарии журналистам, передает корреспондентка OBOZ.UA с места событий. Людмила подчеркнула, что украинская команда не следила за соперниками, а полностью сосредоточилась на своем выступлении, отдав все силы на второй половине дистанции в 500 метров.

"Мы с самого начала договорились: ни на кого не смотрим и просто делаем свою работу. Если даже мы не лидеры и все уезжают вперед, мы все равно продолжаем делать свою работу, а уже через 200 метров идем на финиш и отдаем все, что у нас есть, просто все, и так и получилось. И после отметки в 200 метров я чувствовала, как с каждым гребком мы сближаемся и сближаемся с соперницами. И этот финиш! Я не понимала, что творится... И эти эмоции, что мы завоевали эту медаль и подтвердили свое "серебро" прошлой Олимпиады..." – сказала Лузан.

"Да, на финише мы чувствовали что обходим другие экипажи, но настолько мы опустили головы и отдавали на этих последних метрах все, и до сих пор не верим в медаль", – добавила она.

Отметим, что для Людмилы медаль в Париже стала уже третьей на Олимпийских играх. До этого она добыла "бронзу" и "серебро" Токио-2020.

Как сообщал OBOZ.UA, организаторы Олимпийских игр-2024 потребовали от Анастасии Рыбачок закрасить надпись "я – украинка" на своей лодке.

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