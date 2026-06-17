Российские болельщики отметились новой выходкой на чемпионате мира 2026 года, который в эти дни проходит в США, Мексике и Канаде. Фанаты из страны-агрессорки пронес на поединок меду сборными Франции и Сенегала флаг РФ, который запрещен на международных футбольных турнирах.

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Соответствующий кадр попал в трансляцию встречи, которая завершилась победой "галльских петухов" с историческим рекордом их форварда Килиана Мбаппе. Флаг России, сборная которой отстранена от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА), был замечен в толпе на трибунах стадиона в Нью-Джерси.

Российские пропагандисты нашли болельщикам, который назвался Виталием. В патриотичном угаре он отметил, что у него не возникло никаких проблем с проходом на трибуну с флагом. Видимо, стюарды спутали его с французским, который в тех же цветах.

"А какие могут быть проблемы? Много кто фотографировался, все здорово, все очень дружелюбно, мирно. Это – достояние наше, как и наши люди, поэтому все в порядке", – сказал россиянин.

Ранее представители страны-агрессорки отметились демонстрацией символики российского террористического государства на открытии чемпионата мира.

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков нелепо назвал законным появление флага РФ на открытии чемпионата мира.

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