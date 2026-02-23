'А говорили, что украинцы не выиграли ни одной медали': назван интересный факт об итогах Олимпиады-2026

Сборная США по хоккею обыграла команду Канады в драматичном финале Олимпийских игра 2026 года, которые накануне завершились в итальянском Милане. Соперники подарили фанатам фантастическое зрелище, судьба которого решилась в овертайме, и принесло "звездно-полосатым" первое за 46 лет "золото" ОИ.

Интересно, что в составе обеих команд на лед выходили игроки, которые имеют украинские корни и происхождение. За американцев выступили братья Мэттью и Брэди Ткачаки (Ткачуки). Оба спортсмена, которые имеют отношение к нашей стране и по линии отца, и по линии матери, являются лидерами сборной США, хотя их частые провокации и не очень чистая игра критикуются болельщиками.

А за "кленовых листьев" весь турнир отыграл защитник "Колорадо" Кейл Макар, который также имеет украинские корни. Интересно, что именно его точный бросок помог канадцам сравнять счет в финале Олимпиады. Всего на турнире хоккеист сборной Канады забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Один из пользователей социальной сети Threads оригинально отреагировал на игру США и Канады. "А вы говорили, что украинцы не выиграли ни одной медали на Олимпиаде", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, главный переговорщик России Кирилл Дмитриев стал посмешищем в сети после слов о матче Кнаады и США в хоккейном финале ОИ.

