Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев нелепо выслужился перед президентом США Дональдом Трампом, комментируя финал Олимпийских игр 2026 года в хоккее. Главный переговорщик Кремля назвал игру американцев и канадцев одной из последних в истории.

Видео дня

"Сборная США победила свой будущий 52-й штат. Один из последних хоккейных матчей между США и Канадой", – написал Дмитриев на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, чем вызвал волну насмешек в свой адрес со стороны россиян.

Читатели портала Sports.ru лаконично назвали псевдодипломата откровенным клоуном, а также усомнились в способности РФ достичь выгодных результатов в трехсторонних переговорах с США и Украиной.

"Это просто позор какой-то", "Смешно слышать это от китайской провинции", "А потом эти же люди жалуются что их несправедливо отстранили от участия на ОИ", "Ну как же можно скатиться до такого позора. Дипломатия в СССР всегда была образцом корректности и взвешенности, несмотря ни на какие внешнеполитические коллизии", "И этот человек участвует в переговорном процессе, клоунада. Ничего хорошего нас не ждет с этими, к сожалению", "Знатно подлизнул дяде Донни", – пишут в комментариях.

Отметим, что сборная США по хоккею в драматичном финале победила в овертайме Канаду и впервые за 46 лет стала олимпийским чемпионом.

