8 голов и камбэк в финале: определился чемпион Олимпиады-2024 по футболу

Сборная Испании по футболу в невероятном по накалу поединке победила команду Франции в мужском финале Олимпийских игр 2024 года, которые завершаются в Париже. "Фурия роха" была сильнее хозяев турнира в дополнительное время – 5:3.

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Поединок превзошел все ожидания. Команды подарили болельщикам настоящее зрелище. Уже на 11-й минуте французы сумели открыть счет благодаря точному удару полузащитника Энзо Мийо. Однако уже через 15 минут испанцы вели в счете сразу в два мяча.

Сначала дублем отметился футболист "Барселоны" Фермин Лопес. А закрепил преимущества "фурии рохи" Алекс Баэна из "Вильярреала", который забил прямым ударом со штрафного.

После перерыва подопечные легендарного Тьери Анри бросились отыгрываться. Однако успех к французам пришел в заключительной части поединка. На За 15 минут до финального свистка второй мяч Ле Бле оформил Магнес Аглиуш, а в компенсированное время форвард Жан-Филипп Матета, который играет в английском "Кристал Пэлэс", сравнял счет ударом с пенальти.

Таким образом игра перешла в овертайм. В дополнительные 30 минут голом, ставшим золотым для Испании, отметился нападающий "Райо Вальекано" Серхио Камельо. Он же на 120+1-й минуте поставил жирную точку в игре.

"Фурия роха" спустя 32 года вновь триумфовала на Олимпийских играх. Она добавила это достижение нынешнего лета к победе на Евро-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины на олимпийском футбольному турнире не сумела выйти из группы, заняв последнее место, проиграв Аргентине.

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