Уверен, друзья, вы обратили внимание на то, что во второй части чемпионата украинской Премьер-лиги среди дебютантов восьми клубов – около 20 легионеров. Это представители Бразилии, Франции, Румынии, Португалии, Албании, Израиля, Уругвая, Нигерии. Все они молодые, и на их приглашение в Украину клубы много валюты не потратили. За исключением "Шахтера", который, несмотря на занятое итоговое 27–е место в основном этапе Лиги чемпионов, заработал 41,3 млн евро. Усилят ли эти легионеры игру наших клубов, посмотрим в скором времени, а вот более мастеровитые футболисты не соглашаются ехать в Украину, в которой идет полномасштабная война.

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А вот наши известные игроки перешли в зарубежные клубы. "Горняки" Сикан и Зубков оказались в турецком "Трабзонспоре", Степаненко – там же, но в "Эюспоре", а динамовец Бущан защищает ворота "Аль–Шабаба" из Саудовской Аравии.

Дорогие ноги Джона Дюрана

Перед началом второй части национальных чемпионатов произошли существенные изменения и в европейских топ–клубах. Английская "Астон Вилла" продала своего колумбийского нападающего Джона Дюрана в саудовский "Аль–Наср" за 77 (!) миллионов евро. Джону только 21 год, но он уже успел поиграть у себя на родине в Колумбии, а также США и Англии. И вот новая команда, в составе которой выступает знаменитый португалец Криштиану Роналду.

75 млн евро заплатили во время зимнего трансферного окна за переход из немецкого "Айнтрахта" в "Манчестер Сити" Омара Мармуша. В 70 млн евро обошелся французскому ПСЖ переход грузина Хвичи Кварацхелии из итальянского "Наполи". Владельцы европейских топ-клубов денег не жалеют на покупку игроков. Вот еще вашему вниманию семь трансферов: Нико Гонсалвес (из "Порту" в "Манчестер Сити") – 60 млн, Хави Симонс (из ПСЖ в "Лейпциг") – 50 млн, Галено (из "Порту" в "Аль–Ахли") – 50 млн, Абдукодир Хусанов (из "Ланса" в "Манчестер Сити") – 40 млн, Витор Рейс (из "Палмейраса" в "Манчестер Сити") – 37 млн, Луис Энрике (из "Ботафого" в "Зенит") – 33 млн, Сантьяго Хименес (из "Фейеноорда" в "Милан") – 32 млн.

Щедрый "Манчестер Сити"

Хозяева "Манчестер Сити" остро переживают неудачное выступление в этом сезоне своего детища. В трансферное зимнее окно на покупку шести игроков (четверо, как вы обратили внимание, вошли в десятку самых дорогих – два центральных защитника, центральный полузащитник и нападающий) хозяева манчестерского клуба потратили 218 (!) млн евро. Помогут ли они "МанСити"? В еврокубках не помогли – в стыковом раунде 1/16 финала Лиги чемпионов-2024/2025, уступив мадридскому "Реалу", "Манчестер Сити" выбыл из дальнейшей борьбы за трофей.