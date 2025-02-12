7-кратная чемпионка мира сцепилась с соперницей на старте эстафеты ЧМ по биатлону. Обе завалились в снег. Видео

Во время первого круга смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде семикратная чемпионка мира Жулия Симон столкнулась со шведской биатлонисткой Анной Магнуссон. 28-летняя француженка во время спуска сцепилась лыжами с Магнуссон, после чего обе упали в снег.

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Падение обошлось без серьезных последствий, хотя обе спортсменки испытали технические проблемы.Француженка осталась без обеих палок, а у шведки сломались лыжи. Несмотря на это, Симон смогла быстро прийти в себя и на стрельбе обеспечить команде Франции лидерство.

"Я просто спокойно ехала рядом с ней, но зацепила бугор снега. Трасса очень сложная, лыжи сильно проваливаются. Моя левая нога задела правую, и я упала прямо на шведку. Такое уже случалось раньше", – рассказала Симон в интервью Nordicmag.

После финиша спортсменки обсудили инцидент, но пришли к разным выводам.

"Мне неприятно из-за этой ситуации. Но я рада, что смогла продолжить гонку после выбившего меня из ритма падения. Я не чувствую, что совершила ошибку. Мы побеседовали, но остались при своих мыслях. Такое бывает в спорте", – отметила Симон.

Анна Магнуссон в комментарии SVT Sport также заявила, что не считает себя виновной: "Это очень досадно, что так произошло. Но я не думаю, что это моя вина".

Джулия Симон призналась, что волновалась из-за возможного протеста со стороны шведской команды.

"Мне жаль их, но они сами допустили ошибки на втором этапе эстафеты. Начинать эстафету – это ответственность, и когда что-то идет не так, это неприятно. Я не хотела вставлять им палки в колеса, но нужно уметь справляться с трудом. Если они подадут протест – это часть спорта, и я не вижу в этом проблемы", – подытожила Симон.

Напомним, что на ЧМ в Швейцарии сборная Украины в составе Ирины Петренко, Кристины Дмитренко, Антона Дудченко и Дмитрия Пидручного использовала 5 дополнительных патронов и заняла итоговое восьмое место.

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