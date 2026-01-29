64-тысячный стадион в Лиссабоне устроил стоячие овации футболисту сборной Украины. Видео

Украинский голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин стал главным гером матча 8-го тура Лиги чемпионов. 24-летний футболист сборной Украины забил гол на 8-й добавленной минуте в ворота мадридского реала и сделал счет 4:2, который позволил лиссабонской команде выйти в плей-офф.

После финального свистка заполненный "Эштадиу да Луж" отдал должное украинцу. Все 64 тысячи болельщиков собравшиеся на трибунах главной арены Португалии отказались уходить домой, устроив нашему соотечественнику пятиминутные овации.

Перед игрой с "Реалом" положение "Бенфики" было критическим. Португальский клуб отставал от зоны плей-офф на два очка и нуждался исключительно в победе, при этом счет 3:2 в компенсированное время устраивал мадридцев, поскольку "орлы" при таком результате оставались бы 25-ми из-за худшей разницы мячей по сравнению с "Марселем".

На восьмой добавленной минуте "Бенфика" получила право на стандарт, и Трубин пошел в штрафную соперника. После навеса Фредрика Аурснеса голкипер сборной Украины выпрыгнул выше всех и точным ударом головой отправил мяч в левый угол ворот, сделав счет 4:2 и обеспечив своей команде выход в 1/16 финала Лиги чемпионов.

Соперник "Бенфики" по стадии 1/16 финала определится на жеребьевке 30 января. Команды, занявшие места с 9-го по 16-е, будут сеяными и сыграют против клубов, расположившихся на позициях с 17-й по 24-ю.

Анатолий Трубин родился 1 августа 2001 года в Донецке. Футбольное образование получил в академии донецкого "Шахтёра", куда перешёл в 2014 году.

За первую команду клуба дебютировал в мае 2019 года и за время выступлений стал основным вратарём, проведя более 90 официальных матчей во всех турнирах. В составе "Шахтёра" Трубин выигрывал чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.

В августе 2023 года голкипер сборной Украины перешёл в лиссабонскую "Бенфику". Португальский клуб заплатил за трансфер около 10 млн евро, контракт был подписан до лета 2028 года. С момента перехода Трубин стал основным вратарём команды и регулярно выходил в стартовом составе в чемпионате Португалии, Кубке страны и Лиге чемпионов.

Всего Трубин провёл за "Бенфику" 132 поединка во всех турнирах, включая игры общего этапа Лиги чемпионов. На его счету 55 "сухих" матчей.

