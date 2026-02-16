52 горнолыжника сошли с дистанции: украинец пришел к финишу и вошел в число избранных на Олимпиаде-2026

Более половины участников не смогли финишировать в первом заезде гигантского слалома на горнолыжном стадионе Олимпийских игр 2026 года в Милане. Зачетное время сумели показать 44 спортсмена из 96, что стало совершенно фантастической и уникальной ситуацией.

Участником одной из сложнейших дисциплин на соревнованиях в Италии помешала ужасная погода – снег, ветер и плохая видимость на трассе. В результате зрителе на стадионе стали свидетелями множеств опасных падений и сходов, когда лыжники не могли справиться с ходом по дистанции и проходом через "ворота".

Финишную черту пересекли 44 атлеты. 50 человек не смогли пройти дистанцию, а еще двое были дисквалифицированы за нарушение правил. Любопытно, что в число счастливчиков, показавших зачетное время, вошел украинец Дмитрий Шепюк. 20-летний спортсмен показал 33-й результат, проиграв лидеру девять с половиной секунд.

Среди тех, кто продолжит борьбу, оказались представители таких стран, как Испания, Андорра, Чили, Гаити, Бразилия, Ливана, Армении. Победу же одержал норвежец Атле Ли Макграт, который преодолел дистанцию за 59,6 секунд.

Как сообщал OBOZ.UA, сборные Австрии и Швейцарии одновременно стали вице-чемпионами Олимпийских игр 2026 года в Милане в горнолыжной комбинации.

