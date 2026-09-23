4 матча за 10 дней! Что будет в обновленном розыгрыше Лиги наций и выдержит ли сборная Украины без основных игроков

Лига наций вернулась! Уже на этой неделе Украина вступает в напряжённую борьбу за победу в Дивизионе В, ведь турнир обновляется, и это последний шанс на лёгкое повышение. Но готова ли наша сборная к такой интенсивности в тот момент, когда собрать команду банально не из кого? OBOZ.UA рассказывает о знакомом турнире, от которого у болельщиков высокие ожидания и такие же волнения.

Видео дня

Лига наций решила добавить интенсивности

Принципиально новое – формат проведения. УЕФА решила дать нам как можно больше матчей, поэтому в первом международном окне будет сразу 4 тура! Из-за этого пришлось изменить формат европейских клубных турниров: появились большие паузы между стартовыми и последующими турами Лиги чемпионов и Лиги Европы, а Лига конференций вообще начнётся только в середине октября. Второе окно включает в себя 2 решающие встречи, которые пройдут в течение одной недели ноября. Затем, по традиции, в 2027 году запланированы решающие игры – стыковые матчи и финальная стадия за звание победителя Лиги наций.

Сама по себе Лига наций выполняет важную функцию. Она призвана свести к минимуму количество проходных товарищеских матчей и дать возможность сыграть на равных ради пользы, но на самом деле это шанс попасть на Евро, если не хватило сил пройти основной отборочный этап. Украина в прошлом году этим шансом не воспользовалась. Лига наций будет связана с отбором на следующий турнир в Великобритании и Ирландии – у некоторых команд будет возможность всё же выйти в финальный турнир через дополнительные стыковые матчи.

Какие группы?

Лига A

Группа A1: Франция, Италия, Бельгия, Турция

Группа A2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция

Группа A3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия

Группа A4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс

Лига B

Группа B1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония

Группа B3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово

Группа B4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция

Лига C

Группа C1: Албания, Финляндия, Беларусь, Сан-Марино

Группа C2: Черногория, Армения, Кипр, Латвия

Группа C3: Казахстан, Словакия, Фарерские острова, Молдова.

Группа C4: Исландия, Болгария, Эстония, Люксембург

Лига D

Группа D1: Гибралтар, Мальта, Андорра

Группа D2: Литва, Азербайджан, Лихтенштейн

Нас больше всего интересует наша группа. Против Украины (33-е место в рейтинге УЕФА) во второй группе Лиги В будут играть Венгрия (39), Северная Ирландия (70) и Грузия (72). По итогам прошлого розыгрыша Лиги наций украинцы остались в этом дивизионе, венгры уступили в плей-офф за элитный дивизион и вылетели из Лиги А, грузины были с нами в прошлом году и выстояли в борьбе за сохранение места, тогда как североирландцы выиграли свою группу в Лиге С. При таком наборе соперников "желто-синие" просто обязаны занять первое место, ведь дальше турнир усложняется.

Будет новая система переходов между лигами – это угроза для нас

УЕФА решила, что следующая Лига наций будет состоять не из четырёх, а из трёх дивизионов, поэтому обновилась и система переходов. В стыковых матчах, которые определят распределение сборных по лигам на сезон 28/29, Лига А теперь самая безопасная: за элитную прописку будут бороться две лучшие команды с последних мест (в регламенте придумали сложности) и две команды, занявшие третьи места с худшими показателями. В нашей Лиге В, где будет играть Украина, вверх точно выходит победитель квартета. В стыковые матчи за право остаться в дивизионе В выходят 4 команды, занявшие последние места, против четырёх команд, занявших вторые места в Лиге C.

В следующем, реформированном сезоне, к элите присоединятся 4 победителя Лиги B, и между ними пройдут стыковые матчи за шанс попасть в высший дивизион. Самое интересное касается Лиги D: она больше не будет существовать, поэтому все европейские команды с самым низким рейтингом просто переходят в ранг C. Четыре победителя стыковых матчей между Лигами B и C будут играть в Лиге B, а четыре проигравшие команды опускаются в Лигу C. Для Украины это опасный вариант, ведь в каждой из трех групп каждого дивизиона будет не по 4, а по 6 команд. Это напоминает отбор на ЧМ, а значит, квалифицироваться на более высокий уровень Лиги наций будет ещё сложнее. Шанс в этом году нужно реализовать по полной.

Способна ли Украина провести 4 матча за 10 дней?

Для Украины это действительно последний шанс легко попасть в элитный дивизион Лиги наций, но сколько у Андреа Мальдеры проблем! Сборная Украины перед плотным графиком официальных матчей осталась без ведущих футболистов: по разным причинам недоступны Лунин, Ярмолюк, Довбик, Багатов, Конопля, Малиновский, Андриевский и Мудрик. Открытие футбольной школы – Артем Степанов – получив столь желанный вызов, получил травму буквально перед отъездом в лагерь сборной. Цыганков, Забарный, Судаков, Яремчук, Зубков и Трубин постоянно не играют, а это так или иначе важные для Реброва футболисты и неотъемлемая часть команды. Получается, что на 10 интенсивных дней приехали малознакомые футболисты из не топ-чемпионатов Европы?

Можем ли мы что-то требовать от тренера в этих играх? И имеем ли мы право в таких условиях? Ответ – да, и не только потому, что это его работа. Мальдера собирает состав футбольной сборной на первый крупный турнир, поэтому сейчас у него есть уникальная возможность проверить всех, кого он хочет. Традиционно почти сразу пришлось приглашать игроков из резервного списка, но разве это не возможность перезапустить основную команду, о чем так много просят фанаты?

Одновременная потеря такого большого количества лидеров и ключевых футболистов снизила гибкость команды, а для тренера, ориентированного на тактику, это основной ресурс. Очень интересно, что в таком случае предложит итальянец. Ходят слухи и о том, что в УАФ скептически относятся к его тренерству. Но для болельщиков сентябрьские матчи Лиги Наций станут показательными в плане того, удалось ли подстроиться под новый состав игроков. Приятно, что и сам тренер это понимает:

Нужно время, чтобы сформировать идентичность команды. А у нас на это буквально три дня. С тридцатью игроками, многие из которых будут дебютантами. И одна из моих целей — сформировать команду, которая со временем повысит свой уровень и будет хорошо играть. И лично для меня это самый большой вызов… Я никогда не буду тренером, который пишет 11 фамилий на бумаге и говорит: «Идите, играйте». Я верю, что наличие собственной идентичности на протяжении длительного периода в долгосрочной перспективе может стать очень важной ценностью для нашей команды. Я и весь мой штаб будем много над этим работать. Но то, что я могу гарантировать, — это то, что игроки будут очень много работать - Андреа Мальдера, главный тренер сборной Украины по футболу

Когда смотреть матчи?

Лига наций стартует уже на этой неделе. Первый матч сыграют Андорра и Мальта 24 сентября в 19:45. Украина начнёт выступление на турнире 25-го числа против сильнейшего соперника – Венгрии. Далее, в течение 10 дней, мы сыграем против Грузии, Северной Ирландии и завершим окно матчем с венграми. Есть всего 4 матча, чтобы обновить подход к главной футбольной команде страны. Мальдера это прекрасно понимает – но понимает ли он давление со стороны болельщиков, уставших от игры без результатов?