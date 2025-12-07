4-кратная чемпионка мира по биатлону вышла на гонку Кубка мира в прозрачном комбинезоне. Видео

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандревольд стала героиней вирусного видео в интернете после выступления в эстафете на Кубке мира в Хохфильцене. Тогда еще 27-летняя уроженка Осло вместе с партнершами по сборной финишировала первой, однако внимание фанатов привлекла ее экипировка.

Видео дня

Спортивный комбинезон Тандревольд под ярким австрийским солнцем оказался полностью прозрачным, открыв всем желающим те части тела девушки, которые должны были быть скрыты от посторонних взглядов.

Несмотря на то, что сама гонка состоялась еще в декабре 2023 года, спустя 2 года кадры оттуда обрели новую жизнь в интернете. Фотография за несколько дней собрала под 1 млн просмотров.

Ингрид Тандервольд является четырёхкратной чемпионкой мира в эстафетах и многократной призёркой чемпионатов мира в личных гонках.

Она также выиграла малый Кубок мира сезона 2020/21 по масс-стартам. За свою карьеру становилась четыре раза призеркой чемпионатов Европы, чемпионкой Норвегии и двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!