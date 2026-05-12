4 команды на 2 места. Что происходит с путевками в еврокубки от УПЛ и почему 'Динамо' вне этой борьбы

Борьба за еврокубки обостряется. На фоне победы "Шахтера" в Премьер-лиге и прямого выхода в группу Лиги чемпионов, через таблицу осталось только 2 места квалификации в еврокубки. Количество потенциальных команд уменьшается с каждым туром, но далеко не все сейчас реальные претенденты, а "Динамо" вообще вне этой борьбы. О ком речь и почему именно так с киевлянами? Рассказывает OBOZ.UA.

Лига чемпионов прекрасна

Есть одна хорошая новость. Украина гарантированно будет иметь как минимум одну команду на основной стадии еврокубков. Благодаря стечению обстоятельств "Шахтер" заскочил сразу в Этап лиги, где будет 32 лучшие команды Европы. Помогли рейтинг команды, количество набранных очков коэффициентов, чемпионство и невыигрыш дома прямых конкурентов. Все это совпало под звездой горняков, когда "Олимпиакос" и "Рейнджерс" провалили битву за золото в Греции и Шотландии, а наш клуб вернулся к чемпионскому статусу. Конечно, новая система еврокубков не позволяет зимние переходы между турнирами, но теперь с опытом Турана и демо-версией длинных выездов "Шахтер" должен бороться за стыковые матчи. Тем более, там может случиться вообще кто угодно.

"Динамо" не смотрит на чемпионат

У киевлян понятная задача: выиграть Кубок Украины. Это прямая путевка в Лигу Европы и возможность иметь запасной вариант в виде Лиги конференций. Столичный гранд провалил битву за золото УПЛ и даже на медали не рассчитывает, а матч против "Шахтера" 2 недели назад показал, что бело-синие так же не умеют распределять ресурс. Ярмоленко уйдет, молодежь не будет иметь идейного наставника, стабильности в команде тоже особо не видно. Если "Динамо" проиграет кубок, то таблица будет категоричной. Ближайшим в календаре Премьер-лиги идет "Колос", прямой конкурент за последнее место еврокубков. Затем – "Полтава" (которой проигрывали) и "Кудривка", аутсайдеры лиги. Имея 6 очков отставания от квалификационного места ЛК, киевляне должны брать 9 очков и надеяться на поражение всех остальных. Поэтому объективная задача – переиграть сенсационный "Чернигов". Для этого надо всего лишь не тянуть до серии пенальти, где амбициозный дебютант финалов разносит всех, независимо от статуса.

"Чернигов": это реальность?

Эту команду мы не берем в расчет в УПЛ, но через кубковый турнир у них есть реальная возможность попасть в первые в истории еврокубки. Смогут ли они там сыграть? Да, смогут. В требованиях УЕФА прописано, что команда должна выдержать несколько проверок – на деньги, на финансовый фейр-плей, на отсутствие задолженностей перед игроками. Также нужно соответствие кадровым требованиям по всем лицензиям и детско-юношеских команд. Если с этим вопросов у УЕФА не возникнет, то останется стадион, но здесь "Чернигову" не о чем думать, ведь все равно будут играть в Польше или Словакии.

ЛНЗ – полная катастрофа

Новый зимний чемпион Украины выглядел надеждой для всех фанатов: свежая кровь, реальная борьба за золото, доминирование над "Шахтером". Но после зимы все сломалось, ибо сухие матчи стали их визитной карточкой, забивать очень сложно, да и вообще – ЛНЗ больше месяца не выигрывает. Только 19 из 33 очков в 11 матчах вроде нормальное достижение, но не для лидера УПЛ. Неправильно считать, что все держалось исключительно на Проспере, но после его кражи "Шахтером" клуб не только выпал из борьбы за золото УПЛ, но и может остаться без дебютных медалей. Нигериец после перехода в теперь уже чемпиона провел только 9 неполных игр, за еврокубками наблюдал со скамейки запасных и не входит в список желаний Турана. Кажется, что этот трансфер был исключительно для того, чтобы лишить единственного конкурента силы и план удался.

Дебютный выход ЛНЗ в еврокубки – не чудо, а реальность. Но надо ли это Украине? Клуб, который посыпался с куража, сейчас идет на третьем месте, имея 6 очков отрыва от "Динамо". Чтобы гарантировать себе Лигу конференций (и хотя бы бронзу) надо завтра просто выиграть "Полтаву", тогда киевляне даже при равенстве очков их не обойдут. Затем ждут "Кудривка" и "Оболонь", запасной план для защиты бронзовой ступеньки. У Пономарева будет лишь несколько летних месяцев для решения проблемы атаки и поиска новых игроков, ибо старые не вытянут даже самую первую дуэль ЛК. Иначе нам будет жаль потерять еще одну команду на первом же этапе еврокубков и снова ни на кого не обращать внимания.

"Полесье": Ротань идёт за вторым серебром

И здесь время вспомнить о том, кто в минувшие выходные обошел их в таблице. "Полесье" под руководством Руслана Ротаня быстро вылетело из Лиги конференций, долго искало свою игру и долгое время было далеко от вершин. Но после зимы житомиряне набрали форму, проиграли только грандам и теперь уверенно держатся в медальной зоне, а символическая победа над "Александрией" позволила запрыгнуть на второе место. Теперь команда почти гарантировала себе повторную попытку для еврокубков второй год подряд и второе серебро для Ротаня как для тренера. Календарь замечательный: "Эпицентр", "Заря" и "Рух", все на грани вылета, но в течение сезона переигрывали только луганский клуб. Просто сейчас вероятность, что "Полесье" выпадет из медальной зоны – низкая, вероятность не выйти в еврокубки – почти нулевая. Поэтому через УПЛ остается только одно место Лиги конференций, за которое будет бороться не только ЛНЗ.

Последний шанс для двух клубов

Чисто математические шансы сохраняют "Металлист 1925" и "Колос". У обоих по 46 очков и отставание от черкащан в 8 очков. Они напрямую зависят от ЛНЗ и той самой игры с "Полтавой" и от надежды, что третий клуб Премьер-лиги проиграет все остаточные матчи. У ковалёвцев в мае будут киевляне, а харьковчане не выиграют почти месяц. "Кривбасс" и все дальше просто наслаждаются футболом. Словом, в реальной борьбе за еврокубки две команды, которые уже и так там. "Полесье" и ЛНЗ лишь должны определить, кто на какой позиции завершит сезон.