28-летний боксер не смог выиграть чемпионский бой, впал в кому и умер. Видео

Японский боксер Шигетоши Котари (8-2-2, 5 КО) умер из-за травм, полученных в титульном поединке с Ямато Хатой, который состоялся 2 августа и завершился вничью. После боя 28-летний спортсмен был срочно доставлен в больницу и перенёс экстренную операцию на мозге из-за субдуральной гематомы — кровоизлияния в мозг.

Видео дня

Котари потребовалась краниотомия — операция, которая согласно правилам Японской боксерской комиссии автоматически приводит к завершению карьеры боксера. Через два дня после процедуры комиссия сообщила, что он остаётся под наблюдением врачей.

Спустя почти неделю после боя комиссия официально подтвердила в соцсетях, что Котари скончался от полученных травм.

"Пусть покоится с миром, Шигетоши Котари", — говорится в заявлении. "Мир бокса скорбит о трагической гибели японского бойца, который скончался от травм, полученных в титульном бою 2 августа. Воин в ринге. Боец по духу. Ушёл слишком рано. Наши мысли и молитвы с его семьёй, командой и всем японским боксерским сообществом".

Трагедия с Котари стала причиной изменения правил в Восточно-Азиатской и Тихоокеанской боксерской федерации (OPBF). Теперь титульные бои по версии OPBF будут длиться 10 раундов вместо привычных 12, которые приняты на крупнейших чемпионатах мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!