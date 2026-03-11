1/8 финала Лиги чемпионов стартовала с громкой сенсации. Видео

"Галатасарай" обыграл "Ливерпуль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 1:0 в пользу турецкого клуба, что стало полной неожиданностью для букмекеров.

Хозяева открыли счет уже на 7-й минуте. После подачи углового Виктор Осимхен сделал скидку головой, а Марио Лемина ударом головой отправил мяч в сетку ворот.

В дальнейшем "Ливерпуль" чаще создавал моменты, но реализовать их не смог. В первом тайме опасные удары наносили Флориан Вирц и Ибраима Конате, однако вратарь "Галатасарая" Угурджан Чакыр справлялся со своими задачами.

Во второй половине встречи английская команда продолжила атаковать. Уго Экитике пробил рядом со штангой после индивидуального прохода, Доминик Собослаи несколько раз угрожал воротам дальними ударами, а на 72-й минуте гол Ибраимы Конате был отменен после просмотра видеоповтора из-за игры рукой.

В концовке "Ливерпуль" имел еще несколько возможностей сравнять счет: Коди Гакпо пробил рядом со штангой, а Экитике не попал в створ ударом головой с близкого расстояния. "Галатасарай" удержал минимальное преимущество, добившись победы над фаворитом противостояния перед ответной игрой 18 марта.

