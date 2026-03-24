10 причин, почему падел быстро набирает популярность

Видео дня

Еще 15 лет назад падел был почти неизвестен за пределами Испании и Аргентины. Сегодня это самый динамично развивающийся вид спорта в мире: по состоянию на 2025 год Международная федерация падела (FIP) зафиксировала около 35 млн игроков как минимум в 150 странах – это рост в 2,5 раза всего за десятилетие. Что стоит за таким взрывным развитием? Вот десять ключевых причин.

Легкость освоения – падел это спорт для всех с первого дня

Один из главных факторов успеха падела – минимальный порог входа. В отличие от тенниса, где требуются месяцы тренировок, чтобы начать получать удовольствие от игры, падел требует значительно меньших технических навыков: даже новички быстро включаются в розыгрыши и получают удовольствие уже на первом занятии.

Этому способствует меньшая площадка, цельная ракетка без струн и возможность отбивать мяч от стеклянных стен. Показатель удержания игроков поразительно высокий – 92% возвращаются после первой сессии. Это уникальная цифра для любого вида спорта.

Социальный формат как образ жизни

Падел – всегда парная игра, то есть на корте одновременно находятся четыре игрока. Это принципиально отличает его от индивидуальных видов спорта и превращает каждую игру в социальное событие. По всей Европе клубы строятся не только как спортивные объекты, а как полноценные социальные хабы – с кафе, музыкой и lifestyle-опытом.

Корт для падела становится местом встреч коллег, друзей и семей, а не просто тренировочным пространством. Именно эта "социальная" ДНК спорта обеспечивает ему лояльную аудиторию.

Компактность корта – преимущество для городов

Корт для падела примерно в три раза меньше теннисного, что является решающим преимуществом в условиях плотной городской застройки. В отличие от теннисных кортов, площадки для падела занимают значительно меньше места, что облегчает открытие клубов в городских районах. Кроме того, корты поставляются в виде готовых модульных комплектов, что существенно ускоряет их монтаж.

В 2025 году по всему миру было построено более 14 тысяч новых кортов, что составляет +22% к показателю 2024 года. Таким образом, общее количество кортов в мире превысило 77 000. По прогнозам, к 2027 году эта цифра превысит 90 000.

Гендерное равенство и широкий возраст игроков

Падел разрушил демографические барьеры, характерные для большинства видов спорта. Около 40% игроков в падел – женщины, что является поразительно сбалансированным показателем по сравнению с большинством ракеточных видов спорта, включая теннис. Игра подходит детям от 4–5 лет и людям пожилого возраста: она значительно меньше нагружает суставы, чем теннис или сквош, при этом обеспечивая полноценную аэробную нагрузку.

Такая инклюзивность позволяет клубам привлекать самую разную аудиторию и формировать настоящие сообщества.

Звездный эффект: знаменитости и инвесторы

Ни один вид спорта не развивается в вакууме – и у падела есть мощная поддержка мировых звезд. Дэвид Бекхэм, Лионель Месси, Роналду, Новак Джокович, Ландо Норрис и Макс Ферстаппен публично играют в падел и продвигают его в своих аккаунтах с сотнями миллионов подписчиков. Месси даже оборудовал собственный корт у себя дома.

Энди Маррей инвестировал в компанию Game4Padel, которая строит и конвертирует корты в Великобритании. Зинедин Зидан и Тони Паркер также стали инвесторами. Такой звездный эффект придает спорту культурный статус и привлекает новую аудиторию.

Мощная цифровая экосистема

Цифровизация существенно ускоряет рост падела. Клубы с цифровыми системами бронирования, гибкими моделями оплаты за игру и аналитикой в реальном времени оказываются в 3–5 раз более прибыльными, чем традиционные. Платформа Playtomic уже обслуживает более 6 000 клубов в 63 странах. Поисковый интерес также стремительно растет: спрос на запрос "padel rackets" увеличился на 61% всего за последний год.

Социальные сети и видеоплатформы ежедневно генерируют миллионы просмотров контента о паделе, превращая каждого игрока в амбассадора спорта.

Развитие профессионального тура и медиа

Ключевым структурным сдвигом стало объединение двух конкурирующих туров в единый Premier Padel. В августе 2023 года QSI приобрела World Padel Tour, и с 2024 года существует единый унифицированный мировой тур под управлением FIP — структура, аналогичная ATP/WTA в теннисе. Календарь Premier Padel 2025 включает 24 турнира в 16 странах.

Это обеспечивает прозрачность для игроков, спонсоров и телетрансляторов, что, в свою очередь, привлекает новых болельщиков и партнеров.

Инвестиционная привлекательность и бизнес-модель

Падел привлекает не только игроков, но и серьезный капитал. Глобальный рынок падела, оцененный в $290 млн в 2025 году, по прогнозам, вырастет до $870 млн к 2033 году со среднегодовым темпом роста 12,93%.

Клубы генерируют доход через членство, частные уроки, детские академии, корпоративные мероприятия и продажу экипировки. Инвесторы часто окупают первоначальные вложения уже за 18–24 месяца. Такие бренды, как Adidas и Wilson, запустили специальные линейки оборудования, что свидетельствует о доверии крупных корпораций к долгосрочному потенциалу спорта.

Географическая экспансия: от Испании ко всему миру

Падел давно вышел за пределы своего "родного" рынка. В 2024 году открылось около 4000 новых клубов – в среднем один новый клуб каждые 2 часа. Португалия, Нидерланды, Великобритания, Мексика, Индия, Индонезия и ОАЭ входят в число самых быстрорастущих падел-рынков.

По информации Украинской федерации падела, на сегодняшний день в нашей стране насчитывается около 200 кортов для игры в падел по всей стране. Почти 100 кортов — это Киев, активно развиваются также Львов, Одесса, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, Хмельницкий. Из них за последние два года появилось более 150, и это во время войны.

В Великобритании количество кортов превысило отметку в 1 000 только в 2025 году, что отражает среднегодовой рост на уровне 130% с 2023 года. Франция добавила более 1 850 кортов за последние 18 месяцев. Такая географическая диверсификация защищает спорт от региональных кризисов и делает его по-настоящему глобальным феноменом.

Олимпийские амбиции и институциональная легитимизация

Финальным и, вероятно, самым мощным катализатором роста может стать включение падела в Олимпийские игры. Международная федерация падела активно добивается статуса демонстрационного вида спорта на Олимпиаде в Брисбене 2032 года. Уже сейчас спорт соответствует ключевым олимпийским ценностям – гендерному равенству и растущему международному охвату.

Недавно падел уже получил статус медального вида спорта на 20-х Азиатских играх, которые пройдут в японских городах Айти и Нагоя с 19 сентября по 4 октября 2026 года. Медальный статус гарантирует спорту государственную поддержку в странах Азии, приток инвестиций в детские академии и внимание со стороны глобальных трансляторов.

Вывод

Падел – это не очередное спортивное увлечение, а системное явление, объединяющее доступность игры, похожей на теннис, социальную ДНК командного спорта и инфраструктурную масштабируемость городского бизнеса. Когда вид спорта одновременно растет по всем параметрам – количеству игроков, кортов, инвестиций, присутствию в медиа и культурному статусу – это уже не тренд, а новая реальность.

Ближайшие пять лет определят, станет ли падел полноценным глобальным видом спорта, но все текущие индикаторы указывают именно в этом направлении.