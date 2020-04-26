Жители Львовщины на коленях встречали погибшего на Донбассе героя: душераздирающее видео

Во Львовской области на коленях встретили тело 33-летнего Андрея Алешина, который погиб на Донбассе 22 апреля.

Вдоль дороги, по которой ехал микроватобус с телом бойца, люди с национальными и красно-черными флагами ставали на колени (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Андрею Алешину было 33 года

Алешин служил в 128 бригаде Вооруженных сил Украины по контракту. Вскоре он должен был вернуться домой, в поселок Славское.

25-26 апреля в Сколевском районе объявлен траур по погибшему.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Андрея Алешина остались жена и родители.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал