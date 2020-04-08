Заразил всю семью: выяснились жуткие подробности смерти мужчины с COVID-19 на Ивано-Франковщине

В Ивано-Франковской области разгорелся скандал вокруг смерти 61-летнего мужчины с симптомами коронавируса, который заразил им чуть ли не всю семью.

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Зять покойного Дмитрий Соболь в интервью "Фактам" рассказал, что родителям его жены местные врачи долго не могли поставить диагноз и почему-то не делали ПЦР-тест на COVID-19. По его словам, в результате была упущена целая неделя, тесть умер в дороге до больницы в областном центре.

"Теперь мы знаем, что значит лечение от коронавирусной инфекции в украинской провинции. Когда родители обратились к семейному врачу, они пожаловались на повышенную температуру, кашель, и сообщили, что недавно общались с соседями, которые только вернулись из Италии. Соседи уже тоже лежали с повышенной температурой (позже их госпитализировали в областную больницу, где у них подтвердился COVID-19). Разве это не было основанием для того, чтобы заподозрить у родителей коронавирус?" – возмущается Дмитрий.

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Он отметил, что первые симптомы у его тестя появились 15 марта, а через два дня температура поднялась у его жены. Однако врач не придала особого значения симптомам, которые они описали ей по телефону.

"Мы обращались на всевозможные горячие линии, но нигде не могли ничего посоветовать. А на областной линии COVID-19 сказали, что могли бы госпитализировать родителей только в том случае, если бы фамилии приехавших из Италии людей, с которыми у мамы с папой был контакт, были в официальных списках зараженных коронавирусом. Того факта, что те люди тоже лежат дома с температурой, оказывается, недостаточно", – рассказывает Соболь.

Дмитрий Соболь Скриншот из видео

Мужчина подчеркнул, что вскоре маму его жены госпитализировали, но тест на коронавирус сделали только на четвертый день после этого – он показал негативный результат, тогда как ПЦР ей никто не проводил.

"Хотя соседей, с которыми контактировали родители, к тому времени уже отвезли в Ивано-Франковск, где у всей семьи подтвердился COVID-19. После результатов экспресс-теста врачи приходили к маме уже без защитных костюмов, перевели из одиночной в обычную палату, где были другие пациенты. А она ведь могла их заразить… Но об этом в больнице, очевидно, никто уже не думал. Более того, врач даже говорил нам, что, наверное, она "симулирует, потому что ей не хватает внимания", – утверждает Дмитрий.

Лишь после смерти 61-летнего мужчины ПЦР-тест сделали его жене – тот показал положительный результат. Сейчас женщине немного лучше, но лечение продолжается. При этом в областной больнице также находится брат Дмитрия, а в районной – его жена с двумя детьми. Они тоже уже неделю ждут результатов ПЦР.

Украинец умер от коронавируса: врачи лечили его горячим чаем Скриншот

"В селе подняли тревогу только после смерти папы. До этого госпитализация целой семьи, у которой подтвердился коронавирус, почему-то никого особо не взволновала", – говорит Соболь.

Известно, что по факту смерти 61-летнего мужчины в полиции открыли уголовное производство. Вскрытие показало, что причиной смерти стала вирусная пневмония. В областном департаменте здравоохранения утверждают, что вины врачей в произошедшем нет – мол, семейный врач действовала по протоколу и не нарушила инструкций.

Родные покойного же говорят, что температура у мужчины до госпитализации повышалась неоднократно, о чем он сообщал медику. По словам Дмитрия Соболя, то, что "врач не нарушила инструкций" как раз и пугает – он думает, что проблема как раз в инструкциях.

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Украинец Дмитрий Соболь, тесть которого умер на Ивано-Франковщине с симптомами коронавируса из-за халатности врачей, а теща оказалась в больнице с подтвержденным диагнозом, рассказал новые детали о вопиющем инциденте.

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