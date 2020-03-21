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21 марта • обновлено в 17:18
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Введут чрезвычайное положение? Зеленский срочно созвал заседание СНБО

15.3т
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В воскресенье, 22 марта, состоится заседание Совета национальной безопасности, на котором обсудят введение чрезвычайного положения в Украине.

Как утверждает "24 канал", режим ЧП могут ввести уже со вторника, 24 марта.

Решение заседания СНБО будет подписано президентом Владимиром Зеленским. Также на следующей неделе Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы его принять.

После этого решение о введении чрезвычайного положения начнет действовать на территории всей Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

Как писал OBOZREVATEL, в Украине зафиксировано 42 случая заболевания коронавирусом, из которых 25 – в Черновицкой области.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
СНБО
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Пейсатая мрaзь! Везет в страну тысячи больных с Европы каждый день, а теперь корчит из себя спасителя мира! Надеюсь, скоро импичмент и пуля в лоб найдет этого хeроя!
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
повине бути першим питання про сладання своїх повновавжень як президента зє , а там вже по накатаній дорозі в кризовій ситуації за фахівцями стане діло та нерод.
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