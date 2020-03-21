Введут чрезвычайное положение? Зеленский срочно созвал заседание СНБО

В воскресенье, 22 марта, состоится заседание Совета национальной безопасности, на котором обсудят введение чрезвычайного положения в Украине.

Как утверждает "24 канал", режим ЧП могут ввести уже со вторника, 24 марта.

Решение заседания СНБО будет подписано президентом Владимиром Зеленским. Также на следующей неделе Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы его принять.

После этого решение о введении чрезвычайного положения начнет действовать на территории всей Украины.

Владимир Зеленский Скриншот видео

Как писал OBOZREVATEL, в Украине зафиксировано 42 случая заболевания коронавирусом, из которых 25 – в Черновицкой области.

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