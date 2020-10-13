Комаровский: у большого количества людей есть врожденный иммунитет к COVID-19
У многих людей есть врожденный иммунитет к COVID-19, считает доктор Евгений Комаровский.
В интервью журналисту Дмитрию Гордону украинский педиатр заявил, что такие люди не могут заболеть коронавирусом, передает "Гордон".
"К коронавирусу у достаточно большого количества людей, по-видимому, есть врожденный иммунитет. Они просто не болеют, и все. То есть переболеют не все, потому что кто-то не может этим заболеть по определению. У него такая иммунная система, что ее коронавирус победить не может. И таких людей немало", – сказал Комаровский.
По мнению врача, на коллективный иммунитет к COVID-19 полагаться нельзя.
"Мы сейчас постоянно пытаемся оценивать коллективный иммунитет по наличию антител. Говорят: "Вот даже в Нью-Йорке антитела всего у 30%, несмотря на такую вспышку", то есть нам всем до коллективного иммунитета, до 60–70% [переболевших в популяции], еще очень долго.
Но уже ж известно всем, что огромное количество людей переболевает и у них нет антител (или они обнаруживаются в ничтожном количестве), при этом иммунная система оставляет клетки памяти, она может в дальнейшем справляться с инфекцией", – отметил Комаровский.
Он подчеркнул, что на самом деле ученые "не очень понимают", на каком человечество этапе в плане коллективного иммунитета.
"Потому что значительное количество людей не заболеет или же переболеет очень легко или бессимптомно", – пояснил доктор.
Медик считает, что коронавирус станет обычным заболеванием, таким же как грипп.
"В результате рано или поздно мы выйдем на то, что смертность или летальность [от коронавируса будет] на уровне гриппа. Мы к этому придем. Несмотря на то, что меня очень критиковали за попытку сравнения коронавируса с гриппом", – сказал врач.
Как сообщал OBOZREVATEL:
По прогнозу Евгения Комаровского, пандемия COVID-19 может закончиться к концу 2022 года.
Комаровский также заявил, что вторая волна коронавируса намного более опасна, чем первая, и в этот период заразится большее количество людей.
Известный врач назвал фактор, от которого зависит тяжесть коронавирусной болезни.