В Украину придет похолодание: синоптик дала прогноз на неделю

Со следующей недели в Украине постепенно будет холодать.

Как сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко, в понедельник, 9 ноября, в течение дня температура воздуха составит +7...+12 градусов, на юге +10...+14 градусов.

"В дальнейшем, по неделе, похолодание будет добавлять по 2-5 градусов, пока во второй половине недели не поползут ночные "минусы", – отметила она.

В Киеве понедельник будет без дождя, с периодическим туманом и дневной температурой воздуха около 8 градусов.

"Ближайшая неделя позволит и гулять, и работать, и пока не кутаться в несколько слоев одежды – умеренная уравновешенная поздняя осень", – добавила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали похолодание и морозы с 9 ноября, которые принесет воздух арктического происхождения.