В Украину придет похолодание: синоптик дала прогноз на неделю
Похолодание на следующей неделе будет добавлять по 2-5 градусов каждый день
В Киеве понедельник будет без дождя
Также ожидаются периодические туманы
Со следующей недели в Украине постепенно будет холодать.
Как сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко, в понедельник, 9 ноября, в течение дня температура воздуха составит +7...+12 градусов, на юге +10...+14 градусов.
"В дальнейшем, по неделе, похолодание будет добавлять по 2-5 градусов, пока во второй половине недели не поползут ночные "минусы", – отметила она.
В Киеве понедельник будет без дождя, с периодическим туманом и дневной температурой воздуха около 8 градусов.
"Ближайшая неделя позволит и гулять, и работать, и пока не кутаться в несколько слоев одежды – умеренная уравновешенная поздняя осень", – добавила Диденко.
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали похолодание и морозы с 9 ноября, которые принесет воздух арктического происхождения.