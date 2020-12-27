В Украине объявили І уровень опасности из-за ветра и гололеда

В Украине в понедельник, 28 декабря, прогнозируют значительное ухудшение погодных условий – сильный ветер и гололед. Из-за этого в стране объявлен І уровень опасности.

Об этом сообщает на странице в Facebook пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра. Водителей спасатели предупредили о повышенной опасности на дорогах.

Отмечается, что 28 декабря порывы ветра в стране будут достигать 15-20 м/с, а в Карпатском регионе они будут еще сильнее – до 25-30 м/с.

Кроме этого, в южных, центральных, западных и северных областях ожидается гололед, на дорогах – гололедица.

Сильный ветер 15-20 м/с утром и днем 28 декабря постигнет Киев и область. Там также на дорогах будет скользко (І уровень опасности).

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", – добавили спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз погоды в Украине на 28-29 декабря и пообещали украинцам дожди, снег и гололед.