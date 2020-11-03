В Украине готовятся существенно усилить карантин – СМИ

В Украине со следующей недели якобы планируют ввести еще более жесткие карантинные ограничения в условиях пандемии коронавируса.

Об этом пишет "Украинская правда". Издание ссылается на информированные источники в Кабинете министров и Офисе президента.

В сообщении говорится, что среди прочего власть рассматривает варианты от "карантина выходного дня" до введения комендантского часа, а также штрафов за его нарушение.

Издание подчеркивает, мол, несколько независимых друг от друга собеседников заявили, что вероятность такого усиления карантина в Украине очень высока.

Отметим, что по состоянию на утро 3 ноября в Украине выявлено 411 093 случаев COVID-19. За минувшие сутки этот диагноз подтвердили еще в 8899 человек. Жертвами коронавируса стали уже 7532 украинца, а победили болезнь 168 868 пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

врач-имунолог Алла Волоха считает, что до Нового года ежесуточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Украине может достичь отметки в 15 тысяч. По ее словам, о необходимости введения локдауна в стране стоит говорить, когда в больницах не останется свободных коек и начнут разворачивать полевые госпитали.