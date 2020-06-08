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8 июня • обновлено в 04:05
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В СССР был один телевизор на деревню? Архивное фото рассорило пользователей сети

1.7т
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В сети всплыло архивное фото жизни в СССР, запечатлевшее, как жители деревни сошлись коллективно посмотреть телевизор.

Снимок опубликовал в Twitter блогер Максим Мирович. "Единственный телевизор в деревне. Ух, сейчас им там расскажут про тлен и безысходность западной жизни", – написал он под фото.

Просмотр телевизора в деревне в СССР

Просмотр телевизора в деревне в СССР

twitter.com/maxim_nm

Пользователи по-разному отреагировали на публикацию: некоторые принялись иронизировать на тему советского быта, а некоторые заявили, что на фото запечатлены не деревенские жители, а студенческий стройотряд.

"Помню, отец рассказывал, что ходили на завод телевизор смотреть, а космос уже был покорен", "Куртки питерские, а на них задних ремешков в оборочку, как на фото автора, отродясь не бывало", "Футбол смотрят, ничего особенного", "Начиная с 1970 годов проблем с ТВ в деревнях не было, почти в каждой хате были телевизоры", – утверждают пользователи.

В СССР был один телевизор на деревню? Архивное фото рассорило пользователей
В СССР был один телевизор на деревню? Архивное фото рассорило пользователей
В СССР был один телевизор на деревню? Архивное фото рассорило пользователей
В СССР был один телевизор на деревню? Архивное фото рассорило пользователей

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Автор
Алина Мельник
Тема
новости Украины
Персона
Максим Мирович
Место
Украина
Теги
блогер соцсети фотографии История СССР
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