В Минздраве рассказали о заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине во время пандемии

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине на данный момент аналогична показателям предыдущих лет.

Аномального роста количества больных сезонными инфекциями во время пандемии коронавируса нет. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет "ТСН".

"Сейчас мы не видим ни аномального роста, то есть не отличается от предыдущих лет. Но и не видим, например, меньшего количества случаев заболевания по сравнению с предыдущими годами", – сказал он.

Ляшко отметил, что грипп и гриппоподобные заболевания циклически циркулируют во всей планете.

"К примеру, если в Украине наблюдают эти болезни в осенне-зимний период, то в Южном полушарии весной и летом", – пояснил врач.

Он добавил, что в этих странах заболеваемость гриппом по сравнению с предыдущими годами упала в сотни раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве здравоохранения рассказывали, как и сколько нужно лечить грипп. Причина тяжелого течения болезни и летальных исходов от нее не в самом вирусе гриппа, а в его осложнениях