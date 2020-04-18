Ринулись толпами в церкви: украинцы массово нарушили карантин в преддверии Пасхи

В Украине в преддверии праздника Пасхи люди массово нарушали карантин из-за коронавируса, посещая церкви.

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Такие случаи были зафиксированы в ряде украинских городов. При этом власти неоднократно призывали граждан остаться дома, а ряд телеканалов запустил трансляции праздничных богослужений разных конфессий.

Украинцы массово нарушили карантин на Пасху Коллаж

Ивано-Франковск

В субботу, 18 апреля, по улице Черновола, 6 у храма УПЦ МП произошло массовое собрание прихожан, передает pravda.if.ua.

На видео, которое сняли очевидцы, видно, что у людей есть рюкзаки и чемоданы. Очевидно, верующие собирались ехать в Почаевскую лавру, чтобы там отпраздновать Пасху.

Днепр

Нарушение карантина в городе заметили еще днем ранее. Так, возле Троицкой церкви вечером 17 апреля выстроились десятки людей, чтобы попасть на службу.

Прихожане церкви не соблюдали дистанцию, а некоторые приходили без масок и перчаток. Возле церкви было около 80 человек.

Очевидец вызвал полицию, после чего некоторые прихожане угрожали ему физической расправой. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и составили соответствующий протокол.

В Днепре толпа прихожан собралась у церкви Информатор

Львов

17 апреля в городе Самбор Львовской области, несмотря на карантин, служители и прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы устроили массовое шествие. При этом многие из участников были без защитных масок.

В Самборе служители церкви и прихожане нарушили карантин Facebook/Виктория Балицкая

В Самборе служители церкви и прихожане нарушили карантин Facebook/Виктория Балицкая

В Самборе служители церкви и прихожане нарушили карантин Facebook/Виктория Балицкая

В Самборе служители церкви и прихожане нарушили карантин Facebook/Виктория Балицкая

Как писал OBOZREVATEL, ранее верующих на Пасху позвали в Свято-Воскресенский храм УПЦ МП в Киеве, чтобы они "соприкоснулись с Благодатным огнем" в разгар карантина.

В то же время Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций рекомендовал проводить богослужения на Пасху без присутствия прихожан.

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