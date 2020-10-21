Украинскую вакцину от COVID-19 в ближайшие два года ждать не стоит, – эксперт Минздрава

В Украине на данный момент не зарегистрировано никаких исследований с применением вакцины от коронавируса, поэтому ее появления не стоит ждать в ближайшие два года.

Об этом 20 октября сообщил президент Ассоциации анестезиологов Украины и эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров в эфире "Громадське радіо".

Он пояснил, что для появления вакцины необходимо соблюдать правила проведения клинических исследований, которые состоят из трех фаз.

"Насколько мне известно, в Украине пока не зарегистрировано никаких клинических исследований с применением вакцины против коронавируса. Исследование включает в себя три фазы, этот период длительный. По меньшей мере, полтора-два года. Не думаю, что мы можем говорить о перспективе появления украинской вакцины в ближайшие два года", – сказал Дубров.

Врач добавил, что в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса, но они нарушают европейские и мировые требования регистрации лекарственных средств.

"То есть, исследование не включали третью, основную фазу клинического исследования, на которой до 50% препаратов потенциальных не доходят до регистрации", – подчеркнул анестезиолог.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на совещании в Офисе президента Украины ученые рассказали главе государства Владимиру Зеленскому о результатах исследования отечественного кандидата в вакцины от COVID-19.