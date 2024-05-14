УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Это до сих пор преследует меня". Как Райан Гослинг "испортил" культовую сцену из "Ла-Ла Ленда"

Карина Вишнякова
Кино Oboz
2 минуты
1,3 т.
'Это до сих пор преследует меня'. Как Райан Гослинг 'испортил' культовую сцену из 'Ла-Ла Ленда'

Самый большой хит Дэмиена Шазелла – фильм "Ла-Ла Ленд" может показаться безупречным, но горько-сладким мюзиклом, который еще в 2016 году разбил сердца зрителей своим реалистичным финалом. Но кинолента оказалась неидеальной для Райана Гослинга.

Главный актер фильма снялся вместе с оскароносной Эммой Стоун, продемонстрировав на экранах волнующую историю любви начинающей актрисы и амбициозного джазового музыканта. Одним из самых культовых моментов "Ла-Ла Ленда" стала сцена, где персонажи танцуют на фоне ночного Лос-Анджелеса. Оказывается, Гослинг не может смотреть на этот фрагмент без самокритики. Об этом он рассказал в интервью журналу WSJ Style.

В разговоре знаменитость отметил, что "это преследует его до сих пор". По словам Гослинга, он не подозревал, что кадр со сцены станет официальным постером к фильму. Проблема звезды укрылась в деталях, которые могли не заметить даже самые преданные фанаты "Ла-Ла Ленда".

"Это до сих пор преследует меня". Как Райан Гослинг "испортил" культовую сцену из "Ла-Ла Ленда"

Как рассказал актер, и он, и Стоун должны были держать руки поднятыми во время танца, но он придумал другую, "оригинальную идею" – расположить руку под плоским углом, чтобы было "круче". Райан уточнил, что все на съемочной площадке пытались его отговорить, но он был уверен в своем решении.

"Это до сих пор преследует меня". Как Райан Гослинг "испортил" культовую сцену из "Ла-Ла Ленда"

Теперь, когда Гослинг видит свою неестественную позицию руки на постерах фильма, он признается, что "это просто убивает нужную энергетику сцены".

"Это до сих пор преследует меня". Как Райан Гослинг "испортил" культовую сцену из "Ла-Ла Ленда"

"Ла-Ла Ленд" до сих пор считается одним из лучших драматических мюзиклов: его оценка на сервисе Rotten Tomatoes составляет 91%, в то время как на IMDb – 8/10. В 2017 году фильм получил 14 номинаций на Оскар, что является рекордом за всю историю существования премии, обойдя "Титаник" (1997) и "Все о Еве" (1950). Актриса Эмма Стоун стала обладательницей статуэтки за "Лучшую женскую роль", а в целом киноленте удалось победить в шести категориях.

"Это до сих пор преследует меня". Как Райан Гослинг "испортил" культовую сцену из "Ла-Ла Ленда"

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучшем фильме в истории, по мнению критиков: это триллер 1997 года в стиле нуар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!