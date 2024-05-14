'Это до сих пор преследует меня'. Как Райан Гослинг 'испортил' культовую сцену из 'Ла-Ла Ленда'

Самый большой хит Дэмиена Шазелла – фильм "Ла-Ла Ленд" может показаться безупречным, но горько-сладким мюзиклом, который еще в 2016 году разбил сердца зрителей своим реалистичным финалом. Но кинолента оказалась неидеальной для Райана Гослинга.

Главный актер фильма снялся вместе с оскароносной Эммой Стоун, продемонстрировав на экранах волнующую историю любви начинающей актрисы и амбициозного джазового музыканта. Одним из самых культовых моментов "Ла-Ла Ленда" стала сцена, где персонажи танцуют на фоне ночного Лос-Анджелеса. Оказывается, Гослинг не может смотреть на этот фрагмент без самокритики. Об этом он рассказал в интервью журналу WSJ Style.

В разговоре знаменитость отметил, что "это преследует его до сих пор". По словам Гослинга, он не подозревал, что кадр со сцены станет официальным постером к фильму. Проблема звезды укрылась в деталях, которые могли не заметить даже самые преданные фанаты "Ла-Ла Ленда".

Как рассказал актер, и он, и Стоун должны были держать руки поднятыми во время танца, но он придумал другую, "оригинальную идею" – расположить руку под плоским углом, чтобы было "круче". Райан уточнил, что все на съемочной площадке пытались его отговорить, но он был уверен в своем решении.

Теперь, когда Гослинг видит свою неестественную позицию руки на постерах фильма, он признается, что "это просто убивает нужную энергетику сцены".

"Ла-Ла Ленд" до сих пор считается одним из лучших драматических мюзиклов: его оценка на сервисе Rotten Tomatoes составляет 91%, в то время как на IMDb – 8/10. В 2017 году фильм получил 14 номинаций на Оскар, что является рекордом за всю историю существования премии, обойдя "Титаник" (1997) и "Все о Еве" (1950). Актриса Эмма Стоун стала обладательницей статуэтки за "Лучшую женскую роль", а в целом киноленте удалось победить в шести категориях.

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