Инопланетные ландшафты на Земле: куда отправиться исследовать Вселенную

Красота природы удивляет, не правда ли? Мир полон разных тайн и, пожалуй, нам не хватит жизни, чтобы его изучить. Начинаем путешествие по планете и рассмотрим некоторые из самых впечатляющих и интересных чудес. Готовы?

Пещера Вайтомо, Новая Зеландия

Ученые считают, что ей более 2 миллионов лет. Ранее на месте этого чуда существовал океан, который и заложил наросты известняка разной формы. Когда вода отступила, образовалось около 150 маленьких гротов.

Здесь обитают светлячки, излучающие зелено-голубое сияние. Их можно увидеть только в этой стране. Темнота подземелья сверкает сапфировыми оттенками, напоминающими звездное небо зимой. Исследователи утверждают: интенсивность свечения насекомых зависит от их голода — чем он сильнее, тем ярче они сияют.

Памуккале, Турция

Создается впечатление, будто этот природный объект слепила сама Снежная королева. Однако это не ледники, как кажется на первый взгляд, а живописные известняковые водоемы, созданные из отложений солей из горячих источников.

Купаться в них запрещено, однако туристов это не останавливает. Поэтому для сохранения ландшафтов, у подножия террасы, строят специальные бассейны для отдыха. Само название локации, в переводе с турецкого, означает "Хлопковый замок".

Тропа великанов, Ирландия

Необычное явление возникло в результате быстрого охлаждения лавы. Она образовала базальтовые столбы, похожие на шестигранники. Через некоторое время они превратились в колонны. В настоящее время их насчитывается около 40 тысяч.

Большая синяя дыра, Белиз

Загадочная и магическая подводная пещера – самое популярное место для дайвинга. Чтобы нырять нужно иметь специальную подготовку, ведь погружение происходит на глубину 40 метров. Здесь есть возможность встретить очаровательных обитателей морских глубин – от гигантского группера до различных видов рифовых акул, включая карибскую. Для тех, кто стремится увидеть это чудо природы сверху, можно совершить прыжок с парашютом.

Кручи Вермилион, штат Аризона

Местный ландшафт сформировался из песчаника. Он окрашен в красные тона, однако в зависимости от времени суток цвета меняются. Однако не все могут наблюдать этот феномен. Сюда пускают только определенное количество людей, из-за хрупкости разноцветной породы. Билеты для желающих распределяются рандомным способом.

Пещера кристаллов, Мексика.

Найдена двумя братьями Хуаном и Педро. Наибольший минерал имеет 11 метров длины и 4 ширины, а возраст – более 500 тысяч лет. Приехав сюда, вы будете поражены масштабами. Следует отметить, что температура в подземелье составляет около 60°C.

Скалы Улинъюань, Китай

Прообраз знаменитых летающих гор из научно-фантастического фильма "Аватар". Некоторые колонны достигают высоты в 3000 метров над уровнем моря. Кроме них можно увидеть водопады, реки и пещеры. В 1992 году их внесли в Каталог мирового природного наследия ЮНЕСКО.

Большой призматический источник, Соединенные Штаты Америки

Расположен в Йеллоустонском национальном парке. В заповеднике находится множество термальных источников и гейзеров. Однако именно этот удивительный водоем привлекает внимание посетителей больше всего, а все из-за своих контрастных оттенков: красный, оранжевый, желтый, зеленый и синий. Температура всегда держится выше 70°C.

Сокотра

Один из красивейших островов на планете. Известен своими деревьями, выделяющими багряный смолистый сок. В медицине его используют в качестве красителя. Также их называют драконовыми. Около 85% здешних видов растений и 90% животных не встречаются больше нигде в мире.

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