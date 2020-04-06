Тренировал боксеров и усердно учился: украинский курсант стал лучшим иностранным выпускником британской академии

Курсант одесской Военной академии Антон Совенко стал лучшим иностранным выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании в городе Сандгерст.

Об этом сообщило посольство Великобритании в Украине, добавив, что награду вручили за высокий уровень в военной, тактической и академической подготовке. За это парень получил диплом и соответствующий знак отличия.

"С самого начала обучения он проявил себя как талантливый курсант, который упорно работал над академическими дисциплинами, в том числе, и в свободное время, чтобы не только не отставать, но и быть лучше остальных слушателей престижной британской академии, для которых английский язык был родным", – рассказали в посольстве.

Антон Совенко Посольство Великобритании в Украине

Антон Совенко Посольство Великобритании в Украине

Также Антон Совенко представлял Королевскую академию на международных соревнованиях по баскетболу и тренировал команду по боксу, потому что его уровень в этом виде спорта был слишком высоким, чтобы соревноваться с остальными курсантами.

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