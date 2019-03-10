"Пришлете линейки для черепов?" Соколова разнесла известного украинофоба

Украинская журналистка Янина Соколова жестко ответила путинскому пропагандисту Дмитрию Куликову, который назвал украинцев собирательным субъектом из разных наций. Кроме того, он выделил в отдельную, несовершенную категорию жителей западной Украины.

Соколова обвинила его в поддержке нацистских расовых теорий и намекнула, что так современная Россия становится прямым последователем Третьего рейха. Яркое обращение к украинофобу она озвучила в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова Скриншот видео

"А вот и этнографы подтянулись с расовыми теориями. Оказывается, украинец — это собирательный субъект. А есть еще какие-то отдельные от украинцев "галицийцы", ну, или плохие украинцы в отличие от тех, хороших собирательных субъектов. Я смотрю, еще немного и вы пришлете нам линейку черепа мерить", — сказала Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Куликов нагло заявил, что считает жителей западной Украины людьми третьего сорта. Всех остальных украинцев он записал в несуществующие "Малороссию" и "Новороссию".

Также он оскандалился мнением о том, что выдающиеся украинцы якобы появлялись только тогда, когда Украина была частью России. Более того, Куликов выразил уверенность, что гении нации никогда не были и не могут быть родом из западной Украины.

Пропагандист предложил построить на территории Беларуси фильтрационный лагерь для украинцев.

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