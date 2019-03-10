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"Пришлете линейки для черепов?" Соколова разнесла известного украинофоба

18.9тЧитать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова жестко ответила путинскому пропагандисту Дмитрию Куликову, который назвал украинцев собирательным субъектом из разных наций. Кроме того, он выделил в отдельную, несовершенную категорию жителей западной Украины.

Соколова обвинила его в поддержке нацистских расовых теорий и намекнула, что так современная Россия становится прямым последователем Третьего рейха. Яркое обращение к украинофобу она озвучила в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"А вот и этнографы подтянулись с расовыми теориями. Оказывается, украинец — это собирательный субъект. А есть еще какие-то отдельные от украинцев "галицийцы", ну, или плохие украинцы в отличие от тех, хороших собирательных субъектов. Я смотрю, еще немного и вы пришлете нам линейку черепа мерить", — сказала Соколова.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Перепил Недо
Перепил Недо
Горелов Сергей- посмотри в зеркало и увидишь тупую вокзальную шмару, которую мамка высрала, пробегая по верхней ступеньке Потёмкинской лестницы, а продукт ,стукаясь затылком о ступени, докатился до последней.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Блядина Соколова туповата даже для Обоза.
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Ященко Олег
Ященко Олег
Горелов Сергей, попробуй понять, что ты блядина туповат даже для мурзилки.
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Лапоть Иван
Лапоть Иван
Украинцы-это потомки Киевской Руси,славяне-европейцы.А вот словом "русские" Пётр 1 как раз и объединил племена мокшей,удмуртов,мордвы,чувашей,башкир и прочих луноликих.История Московии - один большой фейк.А злятся,московиты,потому что знают о своём азиатском происхождении.
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