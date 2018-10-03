"Не только Россия": писатель предостерег Украину от двух новых конфликтов

Украинский писатель Андрей Курков считает, что Украина ведет несколько неправильный диалог с соседними Польшей и Венгрией, в связи с чем может довести ситуацию до того, что ее врагом станет не только Россия.

Эти конфликты, подчеркивает он, будут не такими жесткими, как противостояние кремлевским агрессорам, но все же негативно скажутся на судьбе страны. Свою точку зрения он выразил в интервью журналу "Країна".

Писатель добавил, что в целом украинцы являются неконфликтной нацией в отличие от россиян, поскольку свободны в своих мыслях и не зациклены на одном политическом кумире с его идеологией.

"Исторически Украина — это анархическая территория. У нас никогда не было царя. Гетманов выбирали сами. Эта анархия была демократическая. При этом никогда не уважали власть и законы. В России преобладает монархическая форма. Всегда был царь, которого любили. А когда не любили — убивали и любили следующего. Сейчас этим царем является Путин. Для того, чтобы объединиться, россиянам нужно много врагов. У нас враг пока один — Российская Федерация", — считает Курков.

Вместе с тем, писатель отмечает, что после двух революций в Украине и начала войны на Донбассе историческая традиция государства начала опасно меняться, собирая вокруг него новых врагов. Примечательно, что виновной в этом Курков считает саму Украину, которая якобы начала перегибать палку в некоторых моментах общения с соседними европейскими странами.

"Если и дальше будем глупы, создадим врагов из Польши, Венгрии. Хотя они не будут такие ожесточенные, как Россия. Потому что есть частью Евросоюза, который нас поддерживает. С Венгрией должны решить языковые проблемы, с Польшей — вопрос Волынской трагедии. Точку в ней должны поставить ученые, а не политики. Мы долго имели комплекс неполноценности. Наполовину он исчез после Оранжевой революции, окончательно — после Евромайдана, начала войны. Теперь важно не приобрести комплекс сверхполноценности. Это когда начинаешь плевать на соседей, требовать, чтобы все извинялись и кланялись тебе", — озвучил свое мнение писатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, Курков заявил, что российская война на Донбассе стала возможной из-за того, что местные жители не имели чувств к Родине и ассоциировали себя только с собственным регионом. Вместе с тем, он подчеркнул, что эта проблема не чужда и всей остальной части украинского общества.