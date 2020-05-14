Доктор Евгений Комаровский в новом видео ответил на самые странные вопросы своих подписчиков о пандемии коронавируса COVID-19.

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Ролик украинский врач-педиатр опубликовал на своем канале в YouTube 13 мая (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Комаровский ответил на странные вопросы о COVID-19 Коллаж

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Нужно ли пшикать в кота, перед тем как погладить?

"По-моему, это гениально", – прокомментировал вопрос врач. Он сказал, что внутрь кота и на него пшикать нельзя ни в коем случае.

"Можете после того, как погладили кота, который неведомо где шастал, напшикать себе на руки", – ответил Комаровский.

Доктор, чем отличаются антисептические салфетки от салфеток с антисептическим эффектом?

"Я думаю, что отличаются они капризностью местных маркетологов", – с иронией ответил он.

Можно ли пульсоксиметр надевать не на пальцы рук, а на пальцы ног?

Врач отметил, что отвечал на этот вопрос ранее, позволив себе "очень ехидные шуточки, так сказать, если вам так скучно, можете надевать на что хотите, на все, что влезет в пульсоксиметр".

"Я признаюсь: это была глубочайшая ошибка, потому что я решил, что человек просто сидит, грустит, ему нечего делать..." – отметил Комаровский.

Он добавил, что ему пояснили ситуацию. Вопрос могла задавать девушка, у которой покрытие ногтей на руках гель-лаком не позволяло нормально работать прибору.

"Через этот гель-лак не проникают лучи пульсоксиметра, он не работает... Нам, наверное, надо внедрить такую моду: что один палец оставляем для пульсоксиметра", – сказал врач.

Он добавил, что можно применять пульсоксиметр на пальцах ног, но сперва их обязательно нужно нагреть.

Я решил прогуляться по городу, но часто чихаю, весенняя аллергия. Но не нашел дома носовой платок и взял несколько метров туалетной бумаги. Придя с прогулки, у меня почти вся она осталась. Вопрос: могу ли я ее использовать по прямому назначению?.. Коронавирус через анус не передается?

Комаровский сказал, что вручил бы за этот вопрос отдельный приз. "Серега, а как ты думаешь, он успеет дотерпеть, пока ты смонтируешь это видео? Ты вот это монтируй в первую очередь!" – пошутил врач, обратившись к монтажеру.

Комаровский все-таки ответил на вопрос, подчеркнув, что COVID-19 не передается через анус.

Как писал OBOZREVATEL, группа австралийский ученых пришла к выводу, что у людей, заразившихся COVID-19, возможно развитие психоза как побочного эффекта от вируса.

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