В закрытых помещениях с большим скоплением людей коронавирус может сохранять свою активность в воздухе около двух часов.

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Вот для чего важно проветривать помещения, сказал известный врач Евгений Комаровский в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

По его словам, это в очередной раз объясняет, почему заражение в больничных палатах, тюрьмах и церквях происходит более активно.

"Недавно проведенные исследования показали, что коронавирус задерживается в воздухе в многолюдных помещениях и там, где отсутствует вентиляция. Если в помещении большое скопление людей, и нет интенсивного воздухообмена, того самого сквозняка, которого наши люди бояться в сто раз больше коронавируса, вирус может сохранять свою активность в воздухе несколько часов", – сказал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, создатель боевого отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк предлагает бороться с коронавирусом с помощью иммуномодулятора "Диуцифон".

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