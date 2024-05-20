Так, по сообщениям издания The Hill, некоторые сенаторы-демократы пытаются дистанцироваться от Байдена.

На условиях анонимности один из таких сенаторов отметил, что виной тому слабоватые позиции Байдена в ключевых штатах. Они боятся, что в итоге это повлияет на их шансы переизбраться в ноябре.

Дело также касается вопросов по охране границы, экспорта сжиженного газа, войны между Израилем и Хамасом и тарифов на китайские товары.

"Если вы пойдете и спросите у фокус групп, то эти фокус группы вам скажут: "Ему 200 лет. Что за приколы". Хуже всего, что в случае с избирателями и теми, кто пока не решил это то, что они смотрят на это и говорят: "Что за приколы. Это наш выбор?" И они обвиняют нас в том, что никто не воспринимает нас серьезно", - заявил один из сенаторов на условиях анонимности.

В итоге семь штатов могут решить судьбу президентской кампании 2024. Они включают Аризону, Джорджию, Мичиган, Неваду, Северную Каролину, Пенсильванию, Висконсин.

Именно здесь Трамп и Байден могут набрать максимум 93 электоральных голоса этой осенью.

В 2020 г. Байден выиграл везде кроме Северной Каролины.

Однако соц.опросы показывают, что Трамп имеет преимущество во всех из них, хоть и количество неопределившихся избирателей остается высоким. Особенно в Мичигане и Неваде.