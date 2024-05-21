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Три лучших направления Европы для тех, кто впервые путешествует самостоятельно: там хорошее транспортное сообщение и приветливые жители

Карина Вишнякова
Путешествия
3 минуты
1,3 т.
Три лучших направления Европы для тех, кто впервые путешествует самостоятельно: там хорошее транспортное сообщение и приветливые жители

Хотите попробовать путешествовать самостоятельно, но волнуетесь, чего ждать? От общения до передвижения есть много неизвестных факторов, с которыми придется встретиться.

Выбор правильного пункта назначения для вашего первого путешествия в одиночестве может изменить или испортить опыт, пишет Euronews. Пользователи форума Travel Reddit определили лучшие места для путешественников, которые характеризуются хорошим транспортным сообщением, дружелюбными местными жителями и минимальным языковым барьером.

Следуйте на поезде из исторических городов в скрытую природу испанской Андалусии

Автономное сообщество Андалусия на южном побережье Испании наполнено старыми историческими городами и потрясающей природой – все они хорошо соединены общественным транспортом. Это отлично для путешественников, которые хотят самостоятельно ориентироваться без стресса и дополнительных расходов на поездку за границу.

Три лучших направления Европы для тех, кто впервые путешествует самостоятельно: там хорошее транспортное сообщение и приветливые жители

Один из пользователей говорит, что "путешествие по Малаге, Ронде, Севилье, Кордовой, Гранаде очень легко на общественном транспорте". Другой комментатор отметил, что город Кордова подарит уникальные впечатления. В частности, славится местная мечеть-собор. Сейчас это место под защитой ЮНЕСКО: поражает посетителей своими красочными арками и огромными размерами еще со Средневековья.

Три лучших направления Европы для тех, кто впервые путешествует самостоятельно: там хорошее транспортное сообщение и приветливые жители

Предпочитаете свежий воздух? "В Андалусии также есть несколько отличных мест для прогулок, если вы хотите быть на природе", – говорит один пользователь Reddit. От заснеженных вершин Сьерра-Невады до древнего леса природного парка Сьерра-де-Грасалема, субтропических пляжей Гранады до дикой красоты пустыни Альмерия – здесь найдется нечто удовлетворяющее любого искателя приключений.

Три лучших направления Европы для тех, кто впервые путешествует самостоятельно: там хорошее транспортное сообщение и приветливые жители

Смените шумный город на пляж в Португалии

Португалия занимает высокое место как лучшее направление для тех, кто впервые путешествует самостоятельно. Пользователи Reddit советуют начать с Порту, родины портвейна. "Местные жители отличные", – говорит один из авторов.

Три лучших направления Европы для тех, кто впервые путешествует самостоятельно: там хорошее транспортное сообщение и приветливые жители

Отсюда садитесь на поезд в Лиссабон, чтобы отведать "прекрасной" и "недорогой" еды. Чтобы сэкономить больше денег, получите Lisboa Card – абонемент, покрывающий проезд, который предлагает скидки и вход в более чем 50 музеев и достопримечательностей.

Три лучших направления Европы для тех, кто впервые путешествует самостоятельно: там хорошее транспортное сообщение и приветливые жители

Когда вы насытились городской жизнью, продолжайте движение к югу до атлантических пляжей Алгарве, которые находятся за три часа поездом.

Исследуйте древние храмы и золотые пляжи на этом англоязычном архипелаге

Три лучших направления Европы для тех, кто впервые путешествует самостоятельно: там хорошее транспортное сообщение и приветливые жители

Мальту настоятельно рекомендуют для тех, кто говорит по-английски и переживает из-за языкового барьера – это один из официальных языков страны вместе с мальтийским. Компактный остров легко объехать на автобусе или такси, что делает доступными "прекрасные, современные места для вечеринок, исторические достопримечательности, очаровательные пляжи и сельскую местность".

Три лучших направления Европы для тех, кто впервые путешествует самостоятельно: там хорошее транспортное сообщение и приветливые жители

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