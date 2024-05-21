Три лучших направления Европы для тех, кто впервые путешествует самостоятельно: там хорошее транспортное сообщение и приветливые жители

Хотите попробовать путешествовать самостоятельно, но волнуетесь, чего ждать? От общения до передвижения есть много неизвестных факторов, с которыми придется встретиться.

Выбор правильного пункта назначения для вашего первого путешествия в одиночестве может изменить или испортить опыт, пишет Euronews. Пользователи форума Travel Reddit определили лучшие места для путешественников, которые характеризуются хорошим транспортным сообщением, дружелюбными местными жителями и минимальным языковым барьером.

Следуйте на поезде из исторических городов в скрытую природу испанской Андалусии

Автономное сообщество Андалусия на южном побережье Испании наполнено старыми историческими городами и потрясающей природой – все они хорошо соединены общественным транспортом. Это отлично для путешественников, которые хотят самостоятельно ориентироваться без стресса и дополнительных расходов на поездку за границу.

Один из пользователей говорит, что "путешествие по Малаге, Ронде, Севилье, Кордовой, Гранаде очень легко на общественном транспорте". Другой комментатор отметил, что город Кордова подарит уникальные впечатления. В частности, славится местная мечеть-собор. Сейчас это место под защитой ЮНЕСКО: поражает посетителей своими красочными арками и огромными размерами еще со Средневековья.

Предпочитаете свежий воздух? "В Андалусии также есть несколько отличных мест для прогулок, если вы хотите быть на природе", – говорит один пользователь Reddit. От заснеженных вершин Сьерра-Невады до древнего леса природного парка Сьерра-де-Грасалема, субтропических пляжей Гранады до дикой красоты пустыни Альмерия – здесь найдется нечто удовлетворяющее любого искателя приключений.

Смените шумный город на пляж в Португалии

Португалия занимает высокое место как лучшее направление для тех, кто впервые путешествует самостоятельно. Пользователи Reddit советуют начать с Порту, родины портвейна. "Местные жители отличные", – говорит один из авторов.

Отсюда садитесь на поезд в Лиссабон, чтобы отведать "прекрасной" и "недорогой" еды. Чтобы сэкономить больше денег, получите Lisboa Card – абонемент, покрывающий проезд, который предлагает скидки и вход в более чем 50 музеев и достопримечательностей.

Когда вы насытились городской жизнью, продолжайте движение к югу до атлантических пляжей Алгарве, которые находятся за три часа поездом.

Исследуйте древние храмы и золотые пляжи на этом англоязычном архипелаге

Мальту настоятельно рекомендуют для тех, кто говорит по-английски и переживает из-за языкового барьера – это один из официальных языков страны вместе с мальтийским. Компактный остров легко объехать на автобусе или такси, что делает доступными "прекрасные, современные места для вечеринок, исторические достопримечательности, очаровательные пляжи и сельскую местность".

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