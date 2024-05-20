15 мая сообщество железнодорожников Беларуси опубликовало информацию о проведении подготовки к переброске эшелонов российских войск с техникой и личным составом на территорию страны.

Конечно, у многих из нас сразу екнуло сердце, поскольку мы помним события февраля 2022 года, а также тех месяцев накануне, когда страна-агрессор Россия с помощью железной дороги перемещала свои ресурсы в Беларусь для атаки на север Украины, Житомирщину и Киевщину, пишет Владислав Селезнев для glavred.info.

Текущий процесс больше связан с масштабными маневрами войск РФ и Беларуси, которые должны состояться в следующем году. Будет ли готова белорусская железная дорога за короткий промежуток времени обеспечить переброску вражеской армии в этом году - неизвестно, потому что пока нечего перебрасывать, ведь Россия уже задействовала имеющиеся у нее ресурсы на поле боя в Украине. Поэтому все эти предостережения пока не актуальны.

А учитывая то, как РФ теряет военные ресурсы, то неизвестно, будет ли ей что выставлять на поле боя. Именно на это и намекают ведущие западные эксперты, которые постоянно мониторят ситуацию в рамках российско-украинского противостояния - в частности, они прямо говорят о том, что с 2025 года РФ начнет испытывать серьезную нехватку не только ресурсов, а в первую очередь вооружения и бронетехники.

С другой стороны, белорусская диктатура в лице Лукашенко хочет усидеть на двух стульях и одновременно иметь как бесперебойное финансирование со стороны правительства Путина, так и выглядеть неким миротворцем.

Тем не менее, соответствующие разведывательные и контрдиверсионные действия на территории Беларуси происходят. И поскольку белорусские спецслужбы видят, как время от времени в РФ активизируется рельсовая война, во время которой горят релейные шкафы, выходят из строя элементы обеспечения бесперебойного функционирования железнодорожной инфраструктуры, происходит скрытое приготовление к вероятной переброске войск.

Однако деятельность белорусских партизан достаточно эффективна, поэтому все попытки России скрыть определенные процессы обычно становятся известными широкой общественности. Не говоря уже об информации, которой владеют исключительно спецслужбы не только Украины, но и других стран-союзников.

Теоретически Россия может использовать эти силы для военной операции на Черниговщине, но недаром Лукашенко считают чемпионом по петлянию среди лидеров постсоветского пространства. И не думаю, что опыт, который он получил зимой 2022 года, прошел без внимания Лукашенко. Тем более, что он всячески избегает любых попыток Путина привлечь белорусскую армию на территорию Украины. Иначе это уже давно бы произошло.