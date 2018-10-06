''Это залог единства'': патриарх Грузии поддержал Украину на пути к автокефалии 

В пятницу, 5 октября, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обсудил с Грузинским патриархом Илией ІІ предоставлении Единой Украинской Православной Церкви автокефалии.

Парубий призвал патриарха поддержать инициативу, информирует пресс-служба ВРУ, и рассказал о военной агрессии России против Украины.

"Украинский Парламент - ВРУ, президент Украины, все иерархи Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви, часть архиереев Московского Патриархата в Украине обратились к Всесвятийшему патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Единой Украинской Православной Церкви Томос об автокефалии, ведь этого хотят большинство православных украинцев, это залог единства нашей церкви, это залог единства нашего народа", - отметил председатель Верховной Рады.

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В свою очередь патриарх Илия отметил, что Грузинская церковь ежедневно горячо молиться за мир и единство в братской Украине.

"Мы рассчитываем, что эта сложная проблема в Украине будет решена положительно. Грузинская Православная церковь тоже прошла очень сложный путь к получению автокефалии", - сказал патриарх.

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"Знаю точно, что братский грузинский народ и его церковь всегда с нами", - прокомментировал Парубий итоги встречи на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриарх Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве в лице епископов из США и Канады для подготовки к предоставлению УПЦ КП автокефалии.

Сразу после этого РПЦ заявила, что ее отношения с Константинополем зашли в тупик, а над всем православным миром нависла "реальная угроза".

При этом Болгарская церковь не поддержала предложение патриарха Кирилла о проведении Всеправославного собора, который утверждал об обеспокоенности "тревожными событиями, связанными с церковной жизнью канонической епархии УПЦ МП".

Тем временем предстоятель УПЦ КП Филарет выразил уверенность в том, что единая поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года.

23 сентября Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Украина получит автокефалию в ближайшее время, потому что "это ее право".