Выстрелил себе в голову: в Хмельницкой области 19-летний курсант покончил с жизнью, оставив предсмертную записку

На Хмельнитчине 19-летний курсант Национальной академии Государственной пограничной службы Украины покончил с жизнью. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства смерти юноши.

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Тело юноши с огнестрельным ранением обнаружили сегодня, 1 июня, около 04.30 утра. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Хмельницкой области.

Полиция открыла уголовное производство из-за инцидента по статье 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием самоубийство.

В правоохранительных органах также сообщили, что курсант оставил предсмертное сообщение, однако его конкретное содержание не разглашается. Сейчас полиция занимается установлением мотивов, побуждающих к такому поступку, а также изучает все обстоятельства этого события.

В учебном заведении сообщили, что никаких насильственных действий в отношении этого курсанта не было зафиксировано. Так, в академии юношу положительно характеризовали, отметили, что он хорошо учился и занимался спортом. Также там сообщили, что парень раньше имел конфликт с отцом. Старший брат курсанта в настоящее время служит в специальном подразделении, он также получал образование в пограничной академии.

Напомним, что курсант Львовского университета внутренних дел Дмитрий Гульчук, совершивший 19 марта самоубийство во время суточного наряда, жаловался на невыносимые условия и издевательства в учебном заведении.

Ранее сообщалось, что в Киеве патрульные спасли мужчину, который хотел совершить самоубийство, прыгнув с Паркового моста. Полицейские смогли успокоить мужчину, и он согласился перелезть назад. Киевлянин рассказал полицейским о случившихся с ним жизненных неурядицах.

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