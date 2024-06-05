Во Львове произошло ДТП с участием авто полиции, машина перевернулась на крышу. Видео

Во Львове 5 июня около 11:00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Инцидент произошел на перекрестке улицы Химической и проспекта Чорновола.

Столкнулись автомобили Toyota RAV4, Škoda Octavia и служебный автомобиль полиции Renault Duster, который после столкновения опрокинулся. Об этом сообщила полиция Львовской области.

На место ДТП прибыли правоохранители и скорая помощь. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, а пострадавшим оказывается медицинская помощь.

После завершения проверки будет предоставлена правовая квалификация инцидента.

В местных Telegram каналах также публиковали кадры с места происшествия. На видео видно перевернутую машину полиции, возле которой оказывают помощь одному из пострадавших правоохранителей.

Местные СМИ также сообщают, что, по предварительным данным, в ДТП пострадали 7 человек. Среди них четверо полицейских, супруги со второго авто и женщина из третьего автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Белоцерковском районе Киевской области во вторник, 4 июня, легковушка протаранила бетонные блоки. В результате ДТП машина загорелась, водителя с травмами госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области водитель легковушки едва не сбил пешехода, а затем на скорости протаранил стену дома. Как оказалось, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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