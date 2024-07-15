В Украине за выходные на водоемах погибли 66 человек, среди них 10 детей: названы области, оказавшиеся "в лидерах"
За прошедшие выходные на водоемах Украины погибли 66 человек, включая 10 детей. Больше всего случаев утопления было зафиксировано в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Удалось спасти 11 человек, из них 4 детей.
Всего с начала 2024 года на водных объектах Украины погибли уже 672 человека, среди них – 76 детей.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям также в очередной раз призвала граждан быть осторожными во время отдыха у воды.
"Оценивайте свои физические возможности, выбирайте только приспособленные для купания места, не заплывайте слишком далеко, особенно в незнакомых водоемах, следите за детьми! И не забывайте – вода не только освежает в жару, но и забирает жизни", – подчеркнули в ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в городе Нетешин Хмельницкой области 11 июня подняли из воды тело 15-летнего ребенка. Мальчик утонул в местном озере.
Напомним, что 6 июля в Деснянском районе Киева на реке Десенко в заливе Чорторый обнаружили тело мужчины. Чтобы доставить погибшего на берег, на место вызвали спасателей.
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