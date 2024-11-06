В Полтавской области в пожаре погибли две женщины и восьмилетний ребенок: детали трагедии

Утром 6 ноября в селе Макуховка Полтавской громады горел жилой дом. К сожалению, в результате пожара погибли две женщины и ребенок.

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Об инциденте сообщили в Главном управлении Национальной полиции Полтавской области. Сообщение о пожаре поступило в полицию около 08:45.

После локализации огня спасатели и полицейские обнаружили в доме тела двух женщин (92 и 72 лет) и восьмилетней девочки. Для установления причины смерти тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Следственное подразделение полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры решает вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей).

Полиция и спасатели устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Киеве во вторник, 5 ноября, недалеко от станции метро "Нивки" произошел пожар у здания ресторана. Возгорание возникло на втором этаже. Причины возникновения огня установят правоохранители.

Напомним, в Печерском районе Киева произошел масштабный пожар в жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли мужчину.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева произошел пожар в помещении больницы. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли 37 человек.

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