В оккупированном Мариуполе пожар: горит ДК Металлургов. Фото и видео

Вечером в среду, 19 июля, в оккупированном Мариуполе Донецкой области вспыхнул пожар. Загорелся местный дворец культуры "Украинский дом" (ранее он носил название ДК Металлургов).

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Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Причина пожара выясняется.

"Это результат подростковой беспечности. Взрыв был один. Глухой. Малыши притащили откуда-то снаряд и он сдетонировал (каким образом – пока неизвестно)", – пишут местные партизаны.

На опубликованных кадрах видно, что на место уже прибыли спасатели.

"Украинский дом" был поврежден во время продолжительных боев за Мариуполь.

Партизаны движения "Мариуполь.Сопротивление" напомнили, что дворец культуры уже горел во время российской оккупации. В прошлый раз пожар произошел 20 декабря 2022 года.

Тогда дворец культуры подожгли ученики 7-го класса школы №4. Детей арестовал следственный комитет России.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики продолжают уничтожать то, что осталось от оккупированного ими Мариуполя Донецкой области. Оккупанты сносят дома, ранее пострадавшие от их обстрелов, однако не спешат убирать горы кирпича и мусора, которые остаются на их месте.

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