В Одесской области задержали военного бухгалтера, который присвоил более 10 млн грн из зарплат морпехов

Сотрудники СБУ задержали военного бухгалтера, который незаконно присвоил более 10 млн гривен из зарплатного фонда морских пехотинцев. Масштабную схему хищения бюджетных средств разоблачили в одном из отдельных батальонов морской пехоты ВС Украины в Одесской области.

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Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Соответствующую схему организовал бухгалтер финансово-экономического подразделения воинской части.

Следствие установило, что должностное лицо незаконно начисляло зарплату и премии на счета своих знакомых, которые не входили в часть батальона и вообще не проходили службу в Вооруженных силах Украины.

Подозреваемый вносил ложную информацию в зарплатные документы и списки на премии для пехотинцев, а присвоенные средства перечислял на счета своих знакомых. За деньги, которые он получил незаконным образом, чиновник купил автомобиль класса премиум. В целом мужчина разворовал из бюджета более 10 млн гривен.

В ходе обысков у бухгалтера обнаружили автомобиль Audi Q7, ценные гаджеты и бытовую технику, которые он купил за украденные средства. Кроме того, на банковских карточках его знакомых были найдены более 2,5 млн гривен, которые он якобы предоставлял им взаймы.

Бухгалтеру сообщили о подозрении по статье 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За это преступление мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в трех областях задержали должностных лиц ТЦК, которые за деньги помогали мужчинам уклоняться от призыва. Свои услуги чиновники оценивали в сумму от 9 тысяч гривен до 1,5 тысячи долларов США.

Также ранее Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения скандальному военному Евгению Борисову. В собственности семьи одесского военного комиссара недавно обнаружили виллу в Испании и парк элитных автомобилей.