В Киеве произошло страшное ДТП на Голосеевском проспекте: Движение перекрыто. Первые детали и фото

В воскресенье, 15 октября, вечером в столице произошло масштабное ДТП. Столкнулись два автомобиля на Голосеевском проспекте, вследствие чего один въехал в бетонный блок.

Движение на дороге перекрыто. Об этом сообщают местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, столкнулись машины марок Мazda и Volvo.

На месте происшествия работают скорая, полиция и спасатели. Специалисты пытаются достать людей из автомобиля. Предварительно двое пострадавших.

Также сообщают, что из-за ДТП заблокирован проезд.

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в пятницу, 13 октября, на Окружной дороге произошло тройное ДТП. В результате столкновения одна из машин съехала с дороги и оказалась на зеленой зоне.

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