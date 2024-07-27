В Харькове во время учебного полета на К-10 Swift погиб курсант: все детали

В субботу, 27 июля, во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift погиб курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба. На месте авиационной катастрофы работают следователи.

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Об этом сообщили в университете. Где именно произошла авиатроща, в вузе не указали.

"Причины катастрофы устанавливаются. На месте авиационного происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Руководство университета всемерно способствует следствию. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении вуза.

К-10 Swift – сверхлегкий самолет украинского производства фирмы "Скаетон". Самолет рассчитан на двух пилотов, соответственно управление в "скаетоне" дублированное, с классическими ручками управления и педалями, регулируемыми по росту обоих пилотов.

В К-10 Swift использована новая "технология совместимости элементов конструкции с установленной быстродействующей парашютной спасательной системой", которая "гарантирует безопасность при возникновении экстремальной ситуации". Так утверждают изготовители самолета.

Этот самолет предназначен, прежде всего, для обучения пилотов и обучения технике спортивного пилотажа, тренировке летного состава. Также его можно использовать для патрулирования территорий, осмотра лесов и обнаружения пожаров, аэросъемки местности и буксировки планеров. Отдельные модели предназначены для воздушных прогулок, туристических и деловых полетов.

Харьковский университет Воздушных Сил – государственное высшее учебное заведение, подчиненное Министерству обороны Украины. Назван в честь украинского пилота и военного Ивана Кожедуба. Вуз готовит квалифицированных специалистов по 9 направлениям и 18 специальностям для Вооруженных сил Украины.

Харьковскому университету подчиняется учебная авиабригада №203, расположенная в городе Чугуеве Харьковской области. На оснащении бригады есть самолеты L-39, Ан-26, Ан-26Ш.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2020 года в Чугуеве произошла авиакатастрофа. Там разбился самолет Ан-26 ВСУ с курсантами 2-го и 4-го курса указанного университета. При этом погибли более двух десятков курсантов.

Напомним, что Boeing согласился признать себя виновным по статье о мошенничестве в связи с крушением двух авиалайнеров, в результате чего погибли 346 человек. В этой связи корпорация согласилась выплатить штраф в размере 243,6 млн долларов.

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