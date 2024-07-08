Boeing признал вину за гибель почти 350 пассажиров: решили "откупиться" за гигантскую сумму

Авиастроительный гигант Boeing согласился признать себя виновным по статье о мошенничестве в связи с крушением двух авиалайнеров, в результате чего в совокупности погибло 346 человек. В связи с этим корпорация согласилась выплатить штраф в размере 243,6 млн долларов.

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В связи с этим Boeing заключила сделку с Министерством юстиции США, которую предстоит одобрить суду. Как сообщает Reuters, это потенциально ставит под угрозу способность Boeing заключать выгодные правительственные контракты, в том числе с Министерством обороны США и NASA.

С другой стороны судебное разбирательство, которое будет закрыто после одобрения судом, могло привлечь внимание общественности к решениям, принятым компанией накануне авиакатастроф, считают журналисты. Условия соглашения обязывают Boeing:

выплатить штраф в 243,6 млн долларов;

в течение трех лет потратить не менее 455 млн долларов на повышение уровня безопасности полетов;

назначить независимого наблюдателя, который будет публиковать ежегодные отчеты о проделанной корпорацией работе;

провести встречу между советом директоров Boeing и родственниками погибших в авиакатастрофах.

Семьи жертв авиакрушений уже раскритиковали такую сделку – адвокаты некоторых из них выразили готовность бороться за ее отмену. По их мнению, Boeing должен предстать перед судом и понести более серьезные финансовые издержки.

Авиакатастрофы Boeing 737 MAX

Речь идет о двух трагедиях с Boeing 737 MAX, произошедших с разницей в менее чем 5 месяцев в Индонезии (29 октября 2018 года) и Эфиопии (10 марта 2019 года). В результате первого крушения погибло 189 человек, а жертвами второго стали 157 человек. В обоих случаях основной причиной катастрофы стал сбой бортовой системы улучшения характеристик маневрирования MCAS.

Расследование американской прокуратуры пришло к выводу, что корпорация ввела в заблуждение Федеральное управление гражданской авиации США относительно программного обеспечения самолета. В 2021 году Boeing заключил соглашение с Минюстом, в рамках которого компания должна была в течение трех лет следовать программе соответствия требованиям, разработанной после авиакатастроф, после чего ведомство должно было попросить снять обвинения в мошенничестве. В мае 2024 года прокуратура заявила, что Boeing нарушил эти условия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Boeing временно прекращает обслуживание и оказание технической поддержки российским авиаперевозчикам. Таков ответ компании на войну в Украине, развязанную Россией.

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