В Днепре авто вылетело на тротуар и сбило прохожих: есть пострадавшие. Фото и видео

В Днепре утром 14 октября автомобиль на высокой скорости вылетел на тротуар возле остановки общественного транспорта, сбив людей. На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи.

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Об инциденте сообщают в местных пабликах, где публикуют фото и видео с места аварии. ДТП произошло на проспекте Поля.

По предварительной информации, водитель потерял контроль над автомобилем и выехал на тротуар. Очевидцы сообщают, что все остались живы, однако есть пострадавшие.

На место аварии прибыли три карета скорой помощи и полицейские. В настоящее время правоохранители устанавливают все детали.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева утром 14 октября легковушка на скорости въехала в опору рекламного щита. Чтобы деблокировать водителя из железной ловушки на место вызвали спасателей.

Напомним, что в Волынской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кроссовера Mercedes-Benz и легкового автомобиля ЗАЗ "Славута". В результате столкновения погибла 35-летняя женщина.

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