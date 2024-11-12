Украина третий раз презентовала павильон на климатической конференции ООН

С 11 по 22 ноября в Баку пройдет 29 Конференция ООН по изменению климата (COP). Павильон Украины в этом году сосредоточен на теме обновления – его стены созданы из экологической бумаги с живыми семенами. После завершения конференции фрагменты стен высадят в странах-партнерах Украины как символ совместных действий, прорастающих в будущее.

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Украина уже третий раз презентует свой павильон на COP, крупнейшей ежегодной международной конференции по климату. В 2022 году он рассказывал о влиянии полномасштабной войны на весь мир, а главным элементом экспозиции была трехметровая воронка с шестнадцатью видами украинских почв, в частности выжженным от взрывов утратившим свое плодородие черноземом. Главной темой в 2023 году стал подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС. В павильоне представили крышу дома из Херсонской области, что символизировало трагедию потери дома из-за масштабного наводнения.

В 2024 году концепция павильона построена на идее совместных усилий, произрастающих в большие изменения. Основной материал павильона – украинская экологическая бумага с живыми семенами разнотравья. На нем художница Александра Жумайлова создала изображение площадью более 120 кв. м, разместив 50 ключевых экологических инициатив государства, бизнеса и общественности Украины. Среди них технологии цифровизированного земледелия, разработки в сфере возобновляемой энергетики и разминирования, стартапы, создающие бумагу из опавших листьев, ловцы углекислого газа, экологическая альтернатива пенопласту, мобильные заводы-принтеры и другие украинские инновации, которые уже используют в США, Великобритании и Японии. Контент павильона отмечает главный принцип восстановления – "build back greener", а также необходимость возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде из-за агрессии России.

"Сейчас, когда мы защищаем жизнь наших людей от российских ударов и преодолеваем последствия страшных преступлений этой войны, в том числе и самого масштабного в Европе экоцида, мы нуждаемся в максимальном единстве. Единства всех, кто вместе с нами разделяет ключевые ценности – ценность жизни, ценность свободы, ценность права и ценность уважения каждой нации, каждого сообщества и каждого человека. Когда единство – максимальное, тогда и солидарность максимально эффективна. А если да – точно победят и жизнь, и свобода, и право, и уважение", – президент Украины Владимир Зеленский.

За время полномасштабного вторжения Россия совершила против внешней среды более 6500 преступлений. Объем выбросов парниковых газов составил 180 млн тонн. Почти 3 млн га лесов повреждены из-за войны. Заминировано 139 тыс. кв. км земель – это втрое больше площади Швейцарии.

Благодаря зонам виртуальной реальности посетители павильона смогут собственными глазами увидеть украинские леса и поля, уничтоженные Россией, а также пролететь над Каховским водохранилищем, местом крупнейшей рукотворной экологической катастрофы, и увидеть чудо природного восстановления – выросший на его месте ивовой лес.

Впрочем, даже в условиях полномасштабной войны Украина остается надежным партнером в достижении глобальной цели изменения климата. В преддверии COP29 украинский парламент на законодательном уровне закрепил 2050 год как точку достижения климатической нейтральности.

"Для Украины чрезвычайно важно присутствовать на климатическом саммите СОР29 – это свидетельствует о нашей устойчивости в сфере климатической политики и способности работать вместе с цивилизованным миром ради общих целей: преодоление климатического кризиса и достижение климатической нейтральности. Наша задача показать Украину как центр зеленых инноваций, экологических решений и цифровых трансформаций, где рождаются новые проекты и инициативы. Одной из ключевых площадок для этого станет наш национальный павильон – символ единства, несокрушимости и преданности зеленому развитию даже в условиях войны. Благодарю каждого, кто присоединился к представлению Украины на СОР29 и созданию нашего национального павильона", – говорит Светлана Гринчук, министерша защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В этом стремлении Украину поддерживают международные партнеры, в частности, Программа развития ООН (ПРООН). Пример совместных проектов – одна из первых в Украине станций по переработке отходов разрушений с полным циклом, заработавшей в Буче в апреле 2024 года. Она не только помогает расчищать завалы, но позволяет повторно использовать материалы для восстановительных работ.

"ПРООН и дальше будет поддерживать Украину в достижении климатических целей: от разработки долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития до содействия реформам, обеспечивающим зеленое восстановление. При поддержке правительства Германии и других партнеров павильон Украины на COP29 станет важной платформой для создания новых партнерств и катализатором перехода страны к зеленой энергетике для восстановления по принципу "отстроить лучше, чем было"", – подчеркнул Яко Силье, постоянный представитель Программы развития ООН в Украине.

Над украинским павильоном работали Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины при поддержке Министерства иностранных дел, Министерства экономики, Министерства энергетики, Министерства аграрной политики, Федерального министерства экономики и технологии Германии, а также Международной климатической инициативы (IKI), Глобального договора ООН, ПРООН, ДТЭК , Kernel, EOPA, Украинского климатического офиса, SaveDnipro, UAnimals, "Экодия" и другие. Концепцию павильона разработало агентство Gres Todorchuk.

Что: 29-я Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата,

Когда: 11 – 22 ноября 2024 года,

Где: Баку, Азербайджан.

Сайт украинского павильона: cop.ukrainian-climate-office.org

График работы павильона: по ссылке

Прессаташе украинского павильона на COP29 – Елена Ермоленко, [email protected], Валерия Дорош [email protected].